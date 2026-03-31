Thora (75) uit Opgelicht in de Liefde raakt 350.000 euro kwijt aan veel jongere minnaar

Tekst: Denise Delgado

Voor de 75-jarige Thora begon het met een ogenschijnlijk onschuldige ontmoeting, maar het liep uit op een nachtmerrie. In ‘Opgelicht in de Liefde?’ vertelt ze hoe ze jarenlang werd misleid door een veel jongere man, die zich voordeed als Kristopher en haar uiteindelijk ruim 350.000 euro afhandig maakte.

Thora leerde de man zo’n tien jaar geleden kennen langs een fietspad, toen hij zei dat hij zijn telefoon kwijt was. Ze bood hulp aan door hem haar telefoon te laten gebruiken, waarna hij niet veel later contact met haar zocht. In het programma vertelt ze dat hij meteen veel over haar wilde weten en opvallend geïnteresseerd was in haar persoonlijke leven.

Danspartner

Het contact tussen de twee werd steeds intensiever. Toen Thora hem vroeg om haar danspartner te worden tijdens tangolessen, groeide hun band snel. Uiteindelijk ontstond er ook een liefdesrelatie.

Niet lang daarna begon de man om geld te vragen. Eerst ging het volgens Thora om 500 euro voor een reis naar zijn grootvader in Hongarije. Hij zou dat bedrag terugbetalen, maar daarna volgden steeds nieuwe verzoeken. De bedragen liepen op van duizenden euro’s tot uiteindelijk een enorm totaalbedrag.

Huis verkocht

Om hem financieel te blijven helpen, verkocht Thora eerst haar strandhuis en later ook haar eigen woning. “Ik heb mijn huis verkocht”, zegt ze. Als ze nu terugkijkt, beseft ze hoeveel de situatie met haar heeft gedaan. “Het gaat over 350.000 euro. Als ik achteraf ernaar kijk, ben ik mijzelf helemaal kwijtgeraakt. Mijn identiteit en mijn zelfvertrouwen was weg.”

Met hulp van Ellie Lust probeert Thora de man op te sporen. Tijdens dat onderzoek blijkt dat hij in werkelijkheid Istvan heet. De zoektocht leidt zelfs naar Hongarije, maar uiteindelijk wordt hij in Nederland gevonden.

De confrontatie

Als het moment van confrontatie daar is, weigert de man echter het gesprek aan te gaan. In plaats daarvan vlucht hij weg en filmt hij het team. Thora probeert alsnog antwoorden te krijgen en roept hem toe: “Open de deur. Je hebt me zoveel geld gekost. Ik heb mijn huis verkocht en dat is wat jij doet met oudere vrouwen. Ik wil antwoorden. Je bent een lafaard.”

Hoewel ze geen uitleg krijgt, voelt de confrontatie voor Thora toch als een belangrijke stap. Door hem eindelijk onder ogen te komen, heeft ze naar eigen zeggen ook iets van zichzelf teruggevonden. “Ik heb mijzelf hiermee teruggevonden en het is een overwinning dat jullie dit bereikt hebben.”

Bekijk ook: