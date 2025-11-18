Ellie Lust: ‘Ik zie mijn partner te weinig’

Tekst: Emelie van Kaam

Ellie Lust voelt zich bevoorrecht door alles wat op haar pad komt, maar er zit ook een keerzijde aan. Ze heeft door al haar verplichtingen weinig tijd voor haar partner Boukje, bekent ze deze week in Weekend. “De balans is bij mij soms ver te zoeken.”

Ellie Lust heeft een groot probleem: ze vindt alles leuk. Daardoor zit haar agenda overvol en heeft ze maar weinig tijd voor haar partner Boukje, iets waar ze ontzettend van baalt. “Ik voel me oprecht bevoorrecht dat er zó veel op mijn pad komt, maar het gaat over balans. En de balans is bij mij soms een beetje zoek.”

Wereldkampioen

Gelukkig is Boukje een hele begripvolle vrouw. “Ze is wereldkampioen gunnen en loslaten,” aldus Ellie. “Ik vraag altijd eerst aan haar: “Wil je mee?” Maar negen van de tien keer zegt zij: “Nee, laat maar.” Ze hoeft de drukte niet, de prikkels zijn haar vaak te veel.”

Weinig

Ellie vindt het fijn dat Boukje haar zoveel gunt, maar dat heeft wel consequenties voor hoe vaak ze tijd met elkaar kunnen doorbrengen. “Soms zien we elkaar maar één of twee avonden in de week. Dat vind ik zelf te weinig.”

Ons hele gesprek met Ellie Lust lees je in Weekend editie 47. Hierin vertelt ze onder meer over haar nieuwe tv-programma Scam Alert: Trap Er Niet In!.

