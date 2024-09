RTL trekt stekker uit Wat Een Dag!: ‘Doet pijn’

RTL stopt drie weken eerder met de nieuwsquiz Wat Een Dag!. De laatste aflevering wordt volgende week vrijdag al gemaakt, heeft de zender maandag bekendgemaakt.

Wat Een Dag! wordt sinds 12 augustus elke werkdag uitgezonden, maar behaalde tot nu toe niet het gewenste succes. “Natuurlijk balen we dat het programma tot nu toe niet het gewenste aantal kijkers heeft, maar dat hoort er nu eenmaal bij”, reageert RTL-directeur Peter van der Vorst. “Innoveren en experimenteren betekent ook risico’s nemen, dat is de kern van onze contentstrategie.”

Van der Vorst is “supertrots” op presentatrices Leonie ter Braak, Quinty Misiedjan en het creatieve team van producent MediaLane. “Zij durfden dit avontuur met ons aan te gaan en dat zullen ze de komende twee weken ook vol overgave blijven doen. Ik verheug me op de programma’s die we in de toekomst met hen gaan maken.”

Zuur

Leonie vindt het “zuur” dat het programma eerder stopt dan gepland. “Natuurlijk is deze keuze om eerder te stoppen niet leuk en doet het pijn”, reageert de 43-jarige Ter Braak. “Maar aan de andere kant voel ik vooral ook trots richting het team en RTL dat we de uitdaging met elkaar zijn aangegaan om iets nieuws te proberen op dit tijdslot. Dat het niet uitpakt zoals we hadden gehoopt, is zuur, maar hoort er soms helaas ook bij.”

Belgisch format

In Wat Een Dag!, een van oorsprong Belgisch format, neemt Ter Braak de dag door met drie kandidaten en wordt getest hoeveel zij van het nieuws van de dag weten. Misiedjan reist door het land om bij een winnende kijker aan te bellen.

Renze Klamer gaat het gat opvullen dat Wat Een Dag! vanaf half september achterlaat. Hij maakt dan drie weken lang van zondag tot vrijdag een talkshow. Op 7 oktober neemt Humberto Tan, zoals gepland, het stokje van hem over.