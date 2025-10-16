RTL stopt met Big Brother wegens hoge productiekosten

Tekst: Denise Delgado

De realityliefhebbers onder ons moeten een groot afscheid verwerken: ‘Big Brother’ verdwijnt van de Nederlandse televisie. RTL 5 meldt aan RTL Boulevard dat de populaire show niet terugkeert, omdat de coproductie met het Vlaamse Play 4 te kostbaar bleek om solo voort te zetten.

Kostbare coproductie

“Deze winter keert Big Brother helaas niet terug in onze programmering,” aldus RTL. “Big Brother is een kostbare coproductie die we de afgelopen seizoenen samen met het Vlaamse Play 4 hebben uitgezonden. Play 4 heeft besloten niet verder te gaan met deze titel, waardoor het helaas niet mogelijk is om Big Brother alleen bij RTL 5 en Videoland te continueren.”

Lees ook: Big Brother kondigt gloednieuw seizoen aan

Allianties en strategie

In Big Brother trekken een aantal deelnemers enkele maanden samen in een huis dat van top tot teen is uitgerust met camera’s en microfoons. Niets blijft onopgemerkt terwijl ze elkaar uitdagen, allianties vormen en strategisch proberen te blijven. Het publiek heeft de macht: zij beslissen welke opdrachten de bewoners moeten uitvoeren en wie uiteindelijk het huis moet verlaten.

Samenwerking met de Belgen

De realityshow, bedacht door John de Mol, groeide in de jaren 2000 uit tot een wereldwijd fenomeen. In Nederland werden tussen 1999 en 2007 zes seizoenen uitgezonden, waarna de show in 2021 nieuw leven werd ingeblazen in samenwerking met de Belgen. Dit jaar won Jordy de Maar het programma, een avontuur dat hem veel geluk bracht maar ook mentale uitdagingen.

BEELD: RTL/INSTAGRAM: @BIGBROTHERNLBE