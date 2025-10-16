Dwfo8237 big brother

RTL stopt met Big Brother wegens hoge productiekosten

Tekst: Denise Delgado

16/10/2025

De realityliefhebbers onder ons moeten een groot afscheid verwerken: ‘Big Brother’ verdwijnt van de Nederlandse televisie. RTL 5 meldt aan RTL Boulevard dat de populaire show niet terugkeert, omdat de coproductie met het Vlaamse Play 4 te kostbaar bleek om solo voort te zetten.

Kostbare coproductie

“Deze winter keert Big Brother helaas niet terug in onze programmering,” aldus RTL. “Big Brother is een kostbare coproductie die we de afgelopen seizoenen samen met het Vlaamse Play 4 hebben uitgezonden. Play 4 heeft besloten niet verder te gaan met deze titel, waardoor het helaas niet mogelijk is om Big Brother alleen bij RTL 5 en Videoland te continueren.”

Lees ook: Big Brother kondigt gloednieuw seizoen aan

Allianties en strategie

In Big Brother trekken een aantal deelnemers enkele maanden samen in een huis dat van top tot teen is uitgerust met camera’s en microfoons. Niets blijft onopgemerkt terwijl ze elkaar uitdagen, allianties vormen en strategisch proberen te blijven. Het publiek heeft de macht: zij beslissen welke opdrachten de bewoners moeten uitvoeren en wie uiteindelijk het huis moet verlaten.

Samenwerking met de Belgen

De realityshow, bedacht door John de Mol, groeide in de jaren 2000 uit tot een wereldwijd fenomeen. In Nederland werden tussen 1999 en 2007 zes seizoenen uitgezonden, waarna de show in 2021 nieuw leven werd ingeblazen in samenwerking met de Belgen. Dit jaar won Jordy de Maar het programma, een avontuur dat hem veel geluk bracht maar ook mentale uitdagingen.

BEELD: RTL/INSTAGRAM: @BIGBROTHERNLBE

LEES OOK

Dunne friet of dikke friet? Dít eet onze koning het liefst
Hoogzwangere Jasmine Tookes steelt show bij Victoria’s Secret Fashion Show
Meghan Markle schittert tijdens ‘power vrouwen’-top in Washington
Britney Spears reageert fel op uitspraken ex Kevin Federline: ‘Constante gaslighting’

Uit andere media

Party Gordon Talpa

Gordon is ‘helemaal ontroerd’ door de TV Knol voor zijn realitysoap

Gordon kan er zelf smakelijk om lachen: zijn realitysoap Dit ben ik: Gordon is door vakplatform Spreekbuis.nl bekroond met de TV Knol voor slechtste tv-programma van het jaar. De jaarlijkse uitreiking van de “ludieke anti-prijzen” vindt traditioneel plaats één dag voor het Gouden Televizier-Ring Gala. Volgens de organisatie worden hiermee “de lelijkheden van de Nederlandse…
Weekend Het Amsterdam Diner 2025 Inloop Gordon

Gordon’s realitysoap uitgeroepen tot slechtste tv-programma: ‘Patserige scènes’

Minder leuk nieuws voor Gordon (55): zijn realitysoap ‘Dit ben ik: Gordon’ is door kijkcijferanalist Tina Nijkamp (53) en haar podcastpubliek uitgeroepen tot het slechtste tv-programma van het afgelopen seizoen. De serie, waarin Gordon zijn leven in Dubai laat zien, kreeg de twijfelachtige eer van de TV Knol 2025.
Vriendin Koffer Met Vakantie Essentials

Deze 5 droomvakanties bereik je in minder dan 3 uur vliegen

Wil je graag op vakantie, maar zie je op tegen een eeuwige zit in het vliegtuig, knieën tegen de stoel voor je en drie keer hetzelfde inflight-maaltijdje? Goed nieuws: voor een fantastische vakantie hoef je echt niet ver te vliegen. Binnen 3 uur sta je al met je slippers in het zand of met je wandelschoenen op een lavaveld. Hier zijn vijf topbestemmingen die zo dichtbij zijn, dat je nog niet eens je hele Netflix-serie kunt afkijken voor de landing.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise