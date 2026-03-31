Oud-profvoetballer Ryan Babel doet zich voor als bouwvakker in datingshow

Tekst: Denise Delgado

Ryan Babel is sinds maandag te zien in ‘Love Undercover’, een datingshow waarin hij zijn bekende naam juist níét in de strijd gooit. De voormalig Oranje-international doet zich in het programma voor als bouwvakker, om te ontdekken of iemand voor hem valt om wie hij is en niet om zijn voetbalverleden.

Oprechte gevoelens

Voor Ryan is dat een heel andere rol dan mensen van hem gewend zijn. Waar hij normaal gesproken wordt gezien als oud-speler van onder meer Ajax en Liverpool, probeert hij in dit programma volledig op de achtergrond te blijven. Juist voor bekende en succesvolle mannen blijkt het volgens het format vaak lastig om te achterhalen of gevoelens oprecht zijn.

Zonder status

Samen met vier andere voormalige profvoetballers reist Ryan naar Los Angeles. Daar gaan ze op date met vrouwen die geen idee hebben wie de mannen in werkelijkheid zijn. Zonder bekende status of indrukwekkend cv draait het volledig om karakter, uitstraling en persoonlijkheid.



Onthulling aan het einde

De vrouwen weten dus niet met wie ze echt te maken hebben en bepalen zelf met wie ze verder willen. Pas aan het einde van de reeks wordt onthuld wie de mannen werkelijk zijn.

Of Ryan op die manier ook echt de liefde vindt, blijft voorlopig nog afwachten. Love Undercover is iedere maandag om 21.30 uur te zien op NET 5.