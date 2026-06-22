Mischa Blok snapt kritiek op Rafael van der Vaart niet: ‘Het is toch ook zo?’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Mischa Blok begrijpt weinig van de ophef over de grap die Rafael van der Vaart maakte na het WK-duel van Nederland tegen Japan. Volgens haar is het niet vreemd om te zeggen dat veel Aziaten op elkaar lijken.

Rafael van der Vaart bood inmiddels zijn excuses aan voor zijn opmerking op televisie. Hij grapte na Nederland-Japan dat Van de Ven mogelijk niet wist welke Japanse speler hij moest oppakken. Mischa vindt de kritiek daarop overdreven.

Mischa begrijpt ophef Rafael van der Vaart niet

Rafael zei na de wedstrijd: ‘Ze lijken wel op elkaar natuurlijk, dus misschien dacht Van de Ven dat.’ Die uitspraak leidde tot veel kritiek, maar Mischa noemt de ophef daarover krankzinnig. In The Friday Move zegt ze: ‘Heel veel Aziaten lijken ook wel op elkaar.’

Ervaring in Zuid-Korea

Mischa verwijst daarbij naar haar eigen ervaringen in Zuid-Korea. ‘Als ik in Zuid-Korea ben… Moet je voorstellen: dan ben ik met familie op een druk vliegveld bijvoorbeeld en we zijn elkaar cóntinu kwijt.’ Ze vervolgt: ‘Iedereen heeft zwart haar, iedereen is even groot, iedereen heeft bruine ogen en een beetje dezelfde bouw.’

Video gaat verder onder mening van René van der Gijp over de uitspraken.

Kritiek uit eigen gemeenschap

Volgens Mischa wordt er vaak gezegd dat Aziaten hetzelfde zouden vinden van westerlingen, maar daar ziet zij juist meer verschil. ‘Dan wordt er gezegd dat Aziaten dat ook vinden van westerlingen, maar kijk eens om je heen: er is zóveel variatie. Je hebt blond haar, je hebt bruin haar.’ Eerder deed ze soortgelijke uitspraken op NPO Radio 1, wat haar veel kritiek opleverde: ‘Dan krijg je haat uit je eigen gemeenschap en dan ben ik de fascist. Daar ben ik wel een beetje klaar mee. Bij alles wat je zegt, ben je een fascist.’

Rafael biedt excuses aan

Rafael heeft inmiddels spijt betuigd van zijn woorden. Hij zei: ‘Ik begrijp dat sommige mensen mijn woorden kwetsend vonden. Dat betreur ik oprecht. Als ik hiermee mensen heb beledigd, bied ik mijn excuses aan. Dat was nooit mijn bedoeling.’