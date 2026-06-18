Rafael van der Vaart door het stof na opmerking over Japanners

Tekst: Ruth Smeets

Rafael van der Vaart heeft zijn excuses aangeboden na een opmerking in de NOS-studio over de Japanse voetballers. De oud-international maakte na Nederland-Japan een ‘grap’ over het uiterlijk van de spelers, maar die viel allesbehalve goed.

De uitspraak werd niet alleen in Nederland besproken, maar ook opgepikt door buitenlandse media. Van der Vaart benadrukt inmiddels dat hij niemand wilde kwetsen en dat er ‘geen racistische of discriminerende bedoeling’ achter zijn woorden zat.

Opmerking na Nederland-Japan

Van der Vaart analyseerde bij NOS de late gelijkmaker van Japan tegen Oranje. Daarbij ging het over Micky van de Ven, die bij een corner zijn man kwijt was. ‘Hij is zijn man helemaal kwijt, je ziet hem rondrennen,’ zei Van der Vaart daarover. Vervolgens maakte hij de opmerking: ‘Ze lijken natuurlijk wel op elkaar, misschien dacht hij dat wel.’ Meteen daarna probeerde hij zijn woorden af te zwakken. ‘Dat is natuurlijk een grapje. Ik ben bijna bang om nog iets te zeggen.’

Uitleg en excuses

Na de ontstane ophef kwam Van der Vaart met een verklaring. Daarin liet hij weten dat hij begrijpt dat zijn uitspraak gevoelig ligt. ‘Ik begrijp dat sommige mensen mijn woorden kwetsend vonden. Dat betreur ik oprecht. Als ik mensen hiermee heb gekwetst, bied ik mijn excuses aan.’ Ook stelde de oud-speler van onder meer Ajax, Real Madrid en Tottenham Hotspur dat hij nooit de bedoeling had om mensen te beledigen, te discrimineren of pijn te doen.

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Maaskant geeft dringend advies

In de Sportnieuws.nl WK-voetbalpodcast reageerde Robert Maaskant stevig op de kwestie. De oud-trainer vindt Van der Vaart sympathiek en vermakelijk, maar stelt dat hij op nationale televisie beter moet nadenken. ‘Dit is een grap voor in de kroeg met een paar vrienden, maar dit kan écht al twintig jaar niet meer.’ Volgens Maaskant heeft Van der Vaart veel charme doordat hij zichzelf is, maar zijn er ook grenzen. ‘Je kunt niet overal helemaal jezelf zijn.’

Kritiek uit binnen- en buitenland

Ook Ralf Seuntjens, die zelf in Japan speelde, vond de uitspraak niet kunnen. ‘Dat was gewoon géén gepaste opmerking,’ zei hij, al vindt hij dat de excuses de zaak voor hem grotendeels afsluiten. De Britse organisatie Kick It Out was eveneens kritisch en waarschuwde dat zulke opmerkingen impact kunnen hebben op spelers en de bredere Aziatische gemeenschap. Volgens de actiegroep moeten analisten en zenders zorgvuldiger omgaan met taalgebruik op televisie.