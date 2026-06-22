Mick Jagger (82) vergeet bizarre chaos in Nederland nooit: ‘Not that night!’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Mick Jagger (82) weet zijn eerste optreden in Nederland nog altijd opvallend goed te herinneren.

Het ging om die ene wilde avond in het Kurhaus in Scheveningen, ruim zestig jaar geleden. Het beroemde hotel werd toen kort en klein geslagen door fans van The Rolling Stones. Tijdens een gesprek met het AD blikte Mick Jagger terug op de chaos, maar vertelde hij ook iets opvallends over zijn leven thuis.

Fans trokken tapijten van de muren

Een piepjonge Mick verschool zich die avond achter het podium terwijl het volledig uit de hand liep in het Kurhaus. ‘Ik weet nog dat ik vol verbazing keek naar de mensen die de tapijten met geweld van de muren trokken. Even later kwam de politie met paarden de trappen op.’

Eerste optreden buiten Engeland liep uit de hand

De Britse superster trad uiteindelijk 43 keer op in Nederland, maar dat eerste optreden van The Rolling Stones buiten Engeland staat hem nog altijd helder bij. De band zong slechts vier nummers, waarvan een paar zelfs zonder microfoon omdat fans de snoeren over het podium trokken en stuk probeerden te knagen. ‘Wauw, ik dacht dat Nederlanders zo’n vredelievend volkje waren.’ Daarna kon Mick zijn lach niet inhouden: ‘Not at all… Not that night!’

Karaoke in een geluidsdicht kamertje

Tijdens het interview floepte Mick er ook spontaan uit dat hij tegenwoordig aan karaoke doet. Hij heeft er thuis zelfs een speciaal, geluidsdicht kamertje voor. ‘Normaal gesproken komt er niemand zomaar binnen in mijn muziekkamer’, grinnikte hij. Elke dag zingt de zanger minstens dertig minuten toonladders, maar karaoke vindt hij een leukere manier om zijn stem te trainen. ‘Bob Marley, Al Green, maar ook meidenliedjes. Van Sabrina Carpenter bijvoorbeeld.’

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