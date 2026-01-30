Grey's Anatomy

Opnames Grey’s Anatomy stilgelegd door landelijke ICE-protesten

Tekst: Denise Delgado

30/01/2026

De productie van ‘Grey’s Anatomy’ ligt vrijdag stil door landelijke protesten in de Verenigde Staten tegen de immigratiedienst ICE. Volgens Amerikaanse entertainmentsites kunnen crewleden door de demonstraties niet (veilig) naar set of studio reizen.

De verwachting is dat de opnames zaterdag worden hervat. Vooralsnog lijkt Grey’s Anatomy de enige grote productie die direct geraakt wordt door de acties.

Nationale shutdown

Volgens Deadline worden de opnames van de ziekenhuisserie stilgelegd vanwege een door studentengroepen uitgeroepen ‘nationale shutdown’. De studenten van de Universiteit van Minneapolis riepen op tot landelijke demonstraties op 30 en 31 januari, uit onvrede over het optreden van ICE. Al snel kregen zij steun van het hele land. In recente incidenten kwamen bij confrontaties met agenten burgers om het leven. Die gebeurtenissen vormen de directe aanleiding voor de protesten.

