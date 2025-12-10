Eric Dane

Grey’s Anatomy’s Eric Dane publiceert memoires met ALS-ervaringen

Tekst: Evelien Berkemeijer

10/12/2025

De emotionele memoires van Eric Dane, over zijn leven met ALS, verschijnen in 2026. In het boek kijkt de acteur terug op bepalende momenten, van zijn eerste dag op de set van Grey’s Anatomy tot het ontdekken van zijn diagnose.

Eric Dane zijn memoires, getiteld Book of Days: A Memoir in Moments, belicht volgens de uitgever zowel de mooie als de moeilijke dagen. Hieronder vallen de geboorte van zijn twee dochters en de weg naar de diagnose. Het doel: betekenis vinden in momenten die je vormen.

Publicatie en thema’s

Book of Days: A Memoir in Moments verschijnt volgend jaar bij uitgever The Open Field. De uitgave beschrijft sleutelmomenten uit het leven van Eric, van zijn start bij Grey’s Anatomy tot het vaderschap en de periode rondom zijn diagnose met amyotrofische laterale sclerose. Open Field benadrukt dat het draait om momenten die hem hebben gevormd: de mooie, de zware en alles daartussenin.

@itsthespotlight He's so strong Eric Dane has laid bare how his ALS diagnosis has brutally impacted his mental health and carrer amid his ongoing battle. The 53-year-old Grey's Anatomy actor revealed earlier this year that he is fighting the rare and incurable motor neuron disorder, also known as Lou Gehrig's disease. Speaking at a virtual conversation for the nonprofit advocacy organization I AM ALS on Tuesday, Dane, who serves as an ambassador, shed light on mental toll the disease has taken. #als #ericdane #greysanatomy #mentalhealth ♬ som original – clovmsc

Dane over zijn drijfveer

Eric verwoordt zijn motivatie zelf: ‘Ik word elke ochtend wakker en word er meteen aan herinnerd dat dit echt is, deze ziekte, deze uitdaging. Dat is precies waarom ik dit boek schrijf. Ik wil de momenten vastleggen die mij gevormd hebben. De mooie dagen, de moeilijke, de momenten die ik nooit als vanzelfsprekend beschouwde, zodat mensen die het lezen zich in elk geval herinneren wat het betekent om met hart te leven. Als het delen hiervan iemand helpt betekenis te vinden in zijn eigen dag, dan is mijn verhaal het vertellen waard.’

Achtergrond en context

Maria Shriver, van The Open Field, noemt het boek een middel om begrip te vergroten. ‘Eric wil zijn dochters en familie iets geven om trots op te zijn, en dit boek zal hen niet alleen trots maken, maar het zal mensen ook helpen te begrijpen wat ALS wel en niet is, wat er met iemand gebeurt als ze het krijgen, en hoe we allemaal meelevende partners kunnen zijn voor mensen met neurologische aandoeningen zoals deze.’

BRON: APNEWS. FOTO: FRAZER HARRISON/GETTY IMAGES VOOR PRIME VIDEO

