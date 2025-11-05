Bert Maalderink (62) over MS: ‘Het is wat het is’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Studio Sport-verslaggever Bert Maalderink weet sinds enige tijd dat hij lijdt aan multiple sclerose (MS). Ook kreeg hij recent te maken met hartfalen na een eerder hartinfarct. Toch probeert de journalist zijn werk en leven zo goed mogelijk voort te zetten.

De diagnoses waren hard, maar Bert kiest voor nuchterheid om ermee om te gaan. Hij wil blijven doen wat hij het liefste doet, verslaggeven, zolang zijn lichaam dat toelaat. Angst of zelfmedelijden passen niet bij hem, zegt hij tegen het AD.

Licht en warmte als vijanden

Sinds de diagnose merkt Bert dat zijn lichaam anders reageert op prikkels. Fel licht, waar hij tijdens schaatswedstrijden in Thialf volop aan wordt blootgesteld, is nauwelijks te verdragen. ‘In Thialf is dat ook zo erg, daar heb je van die lichtshows voorafgaand aan schaatswedstrijden,’ vertelt hij. Ook warmte vormt een probleem. Zijn lichaam lijkt de hitte niet meer aan te kunnen.

Leven met de erfenis van zijn vader

De journalist zegt dat hij altijd al vermoedde niet oud te zullen worden. Die gedachte komt voort uit het verlies van zijn vader, die op 53-jarige leeftijd overleed aan een hartinfarct. ‘Kleine waarschuwing vooraf, ik word niet oud,’ grapte hij ooit tegen zijn vrouw toen ze elkaar net leerden kennen. Hij vindt zichzelf dan ook niet zielig en kan zijn ziekte goed relativeren, geeft hij aan.

Bert Maalderink blikt vooruit

Toch kijkt Bert niet uitsluitend achterom. Hij hoopt begin komend jaar verslag te doen van de Olympische Spelen. ‘Nou ja, op voorwaarde dan dat ik goed ben. Dat mijn lichaam het aankan. Ik wil niet dat de NOS me uit medelijden naar Milaan stuurt. Dan blijf ik liever thuis.’ Hij wil vooral op eigen kracht blijven werken, zolang dat mogelijk is.

Verder in de toekomst

Over de toekomst is hij helder. ‘Wat daarna volgt, zien we dan wel weer. Als ik komend jaar moet stoppen met werken, en die kans is groot, dan heb ik daar vrede mee. Het is wat het is.’ Angst voor de dood kent hij niet. ‘Een eventueel lijden vrees ik. Niet de dood, mocht die volgen op mijn ziekte.’ In zijn woorden klinkt geen wanhoop, maar berusting — de toon van iemand die zijn lot met waardigheid aanvaardt.

BRON: AD FOTO: ANP