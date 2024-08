Oud-NOS Sport-presentator Aïcha Marghadi kan ‘niet meer naar Studio Sport kijken’



Oud-NOS Sport-presentator Aïcha Marghadi kan niet meer naar het programma Studio Sport kijken. Dat vertelt zij woensdag in het AT5-programma De Zwoele Stad.

“Ik weet wie er achter de camera’s staan, ik weet welke presentatoren aan mijn stoelpoten probeerden te zagen”, zegt ze in het programma. Marghadi volgt deze zomer ook niet de Olympische Spelen op televisie: “Ik wil wel kijken, maar het zit nog te diep. Ik kan het niet.”

Lees ook: Aïcha Marghadi: ‘Egbers en Van Gelder zijn pionnen in een groot, giftig klimaat’

Marghadi kwam vorig jaar in het nieuws toen ze in de Volkskrant haar verhaal deed over haar tijd bij NOS Sport. Ze beschreef toen dat ze op grote schaal werd gepest op de redactievloer en dat vrijwel niemand iets zou hebben gedaan om haar te beschermen.

Lees ook: Aïcha Marghadi slaat terug: Smeets, Van Gelder en Egbers moeten niet liegen

Hoofdredactie opgestapt

Vanwege een groter verhaal over wangedrag bij NOS Sport stapte de vierkoppige hoofdredactie al op.