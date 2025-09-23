Premiere Of Warner Bros. Pictures' "we Are Your Friends" Arrivals catfish

MTV stopt met Catfish: The TV Show

23/09/2025

MTV haalt na twaalf jaar de stekker uit ‘Catfish: The TV Show’. Dat melden Amerikaanse media. Nieuwe afleveringen komen er niet meer, maar het netwerk blijft wel herhalingen uitzenden. Het negende en laatste seizoen was in juli 2024 te zien.

Misleidende online relaties

De realityreeks, waarin misleidende online relaties werden onderzocht, ging in 2012 van start en was gebaseerd op de gelijknamige documentaire van Nev Schulman uit 2010. Nev presenteerde de eerste zeven seizoenen van Catfish samen met Max Joseph. Na Max’ vertrek in 2018 namen verschillende gastpresentatoren het stokje over, onder wie Kamie Crawford, Nick Young en Machine Gun Kelly.

Nev Schulman Kamie Crawford Catfish Mtv
Nev Schulman en Kamie Crawford

Nev ruilt tv in voor huizenmarkt

Onlangs werd bekend dat Nev een nieuwe carrière is begonnen als makelaar. “Als presentator van Catfish heb ik geleerd om aandachtig te luisteren, snel vertrouwen op te bouwen en mensen te begeleiden bij emotionele beslissingen”, zei Nev destijds. “De vastgoedmarkt in New York is niet anders – je hebt empathie, geduld en het vermogen nodig om door de ruis heen te kijken en het juiste huis te vinden.”

