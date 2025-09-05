"poor Things" New York Premiere Nev Schulman

Nev Schulman van Catfish verrast fans met carrièreswitch

Tekst: Denise Delgado

05/09/2025

Nev Schulman, bekend als presentator van het MTV-programma ‘Catfish’, is een nieuw pad ingeslagen: hij werkt nu als makelaar bij Coldwell Banker Warburg in New York. In gesprek met ‘E! News’ vertelt de 40-jarige dat zijn tv-ervaring hem goed van pas komt in de huizenmarkt.

Tv-ervaring loont

“Als presentator van Catfish heb ik geleerd om aandachtig te luisteren, snel vertrouwen op te bouwen en mensen te begeleiden bij emotionele beslissingen,” legt Nev uit. “De vastgoedmarkt in New York is niet anders – je hebt empathie, geduld en het vermogen nodig om door de ruis heen te kijken en het juiste huis te vinden.”

‘Onderweg om jouw droomhuis te kopen of verkopen’, pent hij bij een video van zichzelf strak in pak op de fiets.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

In de voetsporen van vader

Zijn carrièreswitch is extra bijzonder omdat hij in de voetsporen van zijn vader treedt, die meer dan vijftig jaar voor hetzelfde makelaarskantoor werkte. “Het voelt heel betekenisvol om nu hetzelfde pad te volgen,” aldus Nev.

Lees ook: Catfish-presentator Nev Schulman breekt nek door botsing met vrachtwagen

Bekijk ook:

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @NEVSCHULMAN

Uit andere media

Vriendin makelaar mandy

Makelaar Mandy: ‘En daar ligt hij. Op de mat, met potlood het cijfer 3’

Mandy (32) is single en werkt als makelaar in een kantoor in een middelgrote stad. Tijn, haar biseksuele minnaar, heeft hun relatie on hold gezet. Mandy is er kapot van. En waarom krijgt ze ineens grijze enveloppen met anonieme krantenknipsels?
Weekend Anp 90959679

Winnen: Tickets voor het concert 50 Years of Bohemian Rhapsody t.w.v. €120,-!

Fans van Queen, opgelet: Weekend geeft kaartjes voor de jubileumshow 50 Years of Bohemian Rhapsody op 27 september weg. Wil jij kans maken op twee staanplaatsen voor deze show van tributeband Queen Must Go On in de Ziggo Dome? Vul dan snel het formulier in.
Sante mindfulness

Leven in het nu: je doet het met deze 5 mindfulness-oefeningen

Als je altijd maar druk-druk-druk bent, geniet je niet van het moment. Terwijl dat je rustiger en gelukkiger kan maken. Tijd dus voor wat mindfulness in je leven.
Party Steven Kazan Jamie Kames

Oscar Kazàn haalt uit naar ex-schoonzus Jamie en Vieze Jack: ‘Mijn broer is in een nachtmerrie beland’

Aan de oppervlakte leken illusionist Steven Kazàn en zijn vrouw Jamie jarenlang een stabiel showbizzduo, maar inmiddels is hun relatie toch definitief over. Jamie werd halsoverkop verliefd op feestzanger Vieze Jack. Wat begon als een onschuldig mondde uit in een heftige verliefdheid, tot blijdschap voor Jeffrey Erens (Vieze Jack) en hartzeer voor Steven. Hoewel Steven…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise