Nev Schulman van Catfish verrast fans met carrièreswitch
05/09/2025
Nev Schulman, bekend als presentator van het MTV-programma ‘Catfish’, is een nieuw pad ingeslagen: hij werkt nu als makelaar bij Coldwell Banker Warburg in New York. In gesprek met ‘E! News’ vertelt de 40-jarige dat zijn tv-ervaring hem goed van pas komt in de huizenmarkt.
Tv-ervaring loont
“Als presentator van Catfish heb ik geleerd om aandachtig te luisteren, snel vertrouwen op te bouwen en mensen te begeleiden bij emotionele beslissingen,” legt Nev uit. “De vastgoedmarkt in New York is niet anders – je hebt empathie, geduld en het vermogen nodig om door de ruis heen te kijken en het juiste huis te vinden.”
‘Onderweg om jouw droomhuis te kopen of verkopen’, pent hij bij een video van zichzelf strak in pak op de fiets.
In de voetsporen van vader
Zijn carrièreswitch is extra bijzonder omdat hij in de voetsporen van zijn vader treedt, die meer dan vijftig jaar voor hetzelfde makelaarskantoor werkte. “Het voelt heel betekenisvol om nu hetzelfde pad te volgen,” aldus Nev.
