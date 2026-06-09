Moeder Marit vertelt over bijzondere dagen na afscheid in Over Mijn Lijk

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de eerste aflevering van dit seizoen van Over Mijn Lijk – De Podcast ontvangt Tim Hofman twee moeders: Daniela, de moeder van Tycho, en Ingrid, de moeder van Marit. Beiden blikken terug op het overlijden van hun kinderen.

Waar Daniela geen afscheid kon nemen van Tycho omdat hij onverwachts niet meer wakker werd, heeft Ingrid een andere ervaring achter de rug. Zij vertelt hoe de laatste dagen van Marit verliepen na het afscheid dat te zien was in Over Mijn Lijk.

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Laatste fase

Ingrid vertelt dat Marit haar vader, moeder, stiefvader en man bij zich wilde hebben als het slechter met haar ging. Door uitzaaiingen in haar longen werd ze steeds kortademiger en op een gegeven moment sliep ze een hele nacht niet. Een dokter vertelde haar daarna dat ze in haar laatste fase zat. Marit schrok daarvan, maar aanvaardde het volgens haar moeder ‘in een paar uurtjes’. Daarna stuurde ze Tim een bericht.

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Laatste gesprek met Tim Hofman

Tim herinnert zich dat moment nog goed: ‘Zondagavond: ‘Je moet morgen komen’. Ik was daar vrijdag geweest en toen hebben we eigenlijk naderhand een laatste gesprek op camera gehad.’ De presentator voelde naar eigen zeggen al aan dat dit hun laatste gesprek zou zijn. Ingrid is daar niet verbaasd over: ‘Jij vroeg het ja’, zegt ze, verwijzend naar de vraag of dat gesprek hun laatste was. Tim legt uit: ‘Ik heb haar niet gezegd: we gaan nu het eindgesprek hebben, dat zeg ik er weleens bij, maar ik heb wel al die vragen gesteld. Volgens mij was de tendens minder definitief, maar de inhoud was vrij definitief.’

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‘Ik kan niet meer’

Volgens Ingrid verwachtte Marit niet dat ze binnen enkele dagen zou overlijden, maar ze moest zwaar aan de morfine en wilde Tim, haar familie en beste vriendinnen nog in heldere toestand spreken. Op woensdag, twee dagen later, was ze enorm benauwd. Ze kon niet meer liggen vanwege de tumoren in haar longen en focuste de hele dag op haar ademhaling. ‘Toen zei ze op een gegeven moment: ‘ik kan niet meer’. Dat vind ik een heel naar moment, wetende dat je kind zegt ‘ik kan gewoon niet meer’.’ Marit koos voor palliatieve sedatie, die de volgende dag zou plaatsvinden.

Bijzonder moment met z’n vijven

Woensdagavond kreeg Marit echter een opleving: ze had veel energie en na twee dagen niet eten zelfs weer eetlust. Met z’n vijven keken ze een film. Donderdagochtend besloot ze daarom nog niet voor palliatieve sedatie te gaan. ‘Toen heeft Marit die hele donderdag, de hele dag, in haar eigen bubbel gezeten. Toen zei ze ’s avonds: ‘Nu is het genoeg’. Toen hebben we de huisarts weer gebeld, die kwam. Toen hebben we eigenlijk een prachtig moment gehad met zijn vijven.’ Ook een gesprek was nog mogelijk. ‘Ze is in slaap gebracht en dat was echt fantastisch mooi.’ Dat de kat ook nog op schoot sprong, noemt Ingrid bijzonder.

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