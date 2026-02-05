Koen Crucke ziet comeback wel zitten: ‘Ik moest kloppen want de bel doet het niet’

Koen Crucke Alberto Vermicelli

Dag, Meneer Spaghetti! Koen Crucke (73) was 33 jaar lang een vast gezicht in Samson & Gert als Alberto Vermicelli, beter bekend als Meneer Spaghetti. Toen het programma stopte, kwam dat voor veel fans, en voor Koen zelf, hard aan. Maar misschien is het verhaal toch nog niet helemaal klaar: in ‘Het Laatste Nieuws’ hint de acteur voorzichtig op een mogelijke comeback in ‘Samson & Marie’.

Meneer Spaghetti

De personage van Koen leverde iconische uitspraken op, met ‘Ik moest kloppen want de bel doet het niet’ als klassieker. Koen zegt dat hij nog altijd profiteert van de populariteit. Mensen spreken hem er dagelijks op aan, vooral dertigers en veertigers. Hij grapt zelfs dat zijn in memoriam later grotendeels over Meneer Spaghetti zal gaan.

Abrupte afscheid

Het afscheid kwam destijds abrupt, vertelt hij. Toen het nieuws uitlekte, werd hij naar eigen zeggen overspoeld door telefoontjes, zelfs uit Nederland. In het begin had hij het er moeilijk mee, ook omdat de communicatie volgens hem onhandig verliep. Hij begreep dat Ketnet ruimte wilde maken voor jongere figuren, maar vond het vreemd dat sommige personages wel bleven.

Goed contact met Gertje

Intussen lijkt de lucht geklaard en laat Koen een opvallende hint vallen over een mogelijke comeback. Veel wil hij nog niet prijsgeven: ‘Ik kan geen B zeggen, maar het verhaal is niet afgelopen.’ Het contact met Gert Verhulst en Studio 100 bleef naar eigen zeggen altijd goed, en hij verklapt dat hij binnenkort gaat eten met Gert en Viktor Verhulst. Zelf zou hij een terugkeer ‘heel fijn’ vinden, mede omdat er jarenlang met dezelfde ploeg gewerkt werd zonder ruzie.

Musicals

Stilzitten deed Koen na zijn vertrek sowieso niet: hij speelde in musicals, stond op de planken met Discobar Joossens en dook op in verschillende toneelproducties.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

