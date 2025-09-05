Ingrid verlaat B&B Vol Liefde in tranen: ‘Doet pijn en opgelucht tegelijkertijd’

Tekst: Denise Delgado

Voor Ingrid liep haar avontuur in B&B Vol Liefde niet zoals gehoopt. Na weken op Lesbos moet ze het programma alleen afsluiten, in tranen. Ook Eric, de laatste man in haar B&B, besloot zijn koffers te pakken.

Geen verrassing voor Eric

Op een nieuwe dag voelt Ingrid dat er iets uitgesproken moet worden. Onder het genot van een kop thee komt het hoge woord eruit: “Ik vind het heel lastig om tegen jou te zeggen, want je bent een ongelooflijk lieve man. Maar ik voel het niet.” Voor Eric geen verrassing. “Ik wil wel meer, maar het moet van twee kanten komen. Als je iets meer openstond…” zegt hij tegen haar. “Ik sta niet open, nee”, geeft Ingrid toe. “Sorry.”

Na het afscheid blijft Ingrid alleen achter. “Ik vind het heel lastig”, vertelt ze geëmotioneerd. “Puur omdat het zo’n verschrikkelijk lieve man is. Het doet pijn en opgelucht tegelijk.” Toch probeert ze de moed erin te houden: “Ik ben weer alleen hier en dat voelt eigenlijk normaal. Daar krijg ik geen dip van. Ik schakel gewoon naar de twee weer, ik blijf lachen en ga door.”

Waardevolle vriendschappen

Ingrid blikt samen met een vriendin terug op haar zoektocht. “Het resultaat is negatief. Misschien ben ik te moeilijk. Je kunt chemie niet forceren.” Ze houdt er wél drie waardevolle vriendschappen aan over. Ook geeft ze aan dat Rinus haar favoriet was van de mannen.

En hoewel ze de liefde in Griekenland niet vond, blijft Ingrid hoopvol: “Ik heb het goed voor elkaar, maar dat wil niet zeggen dat ik niet liever iemand erbij heb. Ik vind het niet fijn alleen. Het blijft mijn toekomstdroom om weer een leuke man tegen te komen die dat samen met mij wil delen.”

Ingrid is niet de enige die haar avontuur in tranen eindigde. Vanaf woensdag 10 september is de reünie te zien. Kunnen we daar nóg meer drama verwachten?

BEELD: RTL/VIDEOLAND