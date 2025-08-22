Glennis Grace Sleepers

Glennis Grace scoort rol in nieuw seizoen Videoland-serie Sleepers

Tekst: Denise Delgado

22/08/2025

Glennis Grace (47) maakt haar opwachting in het derde seizoen van de Videoland-hitserie ‘Sleepers’. Videoland maakte vrijdag bekend dat de nieuwe reeks later dit jaar te zien zal zijn.

De tactische Joyce

‘Een fantastische rij nieuwe castleden in Sleepers seizoen 3,’ klinkt het op het Instagram-account van Videoland. De zangeres kruipt in de huid van Joyce, een slimme en tactische vrouw die de boel aardig weet op te schudden. Dat verklapt Glennis aan RTL Boulevard.

De tekst gaat verder onder de Instagram-post.

Lees ook: Glennis Grace opnieuw verliefd: ‘Ben heel happy’

Naast haar zijn ook Pierre Bokma, Hef, Marie-Mae van Zuilen en Hesdy Gerges voor het eerst in de misdaadserie te zien.

Onderwereld van Utrecht

Sleepers draait om de corrupte rechercheur Martin, die balanceert tussen de onderwereld van Utrecht en de bovenwereld van de politie. In januari liet Videoland al weten dat de opnames in volle gang waren en werden de eerste beelden gedeeld.

Bekijk ook:

BEELD: VIDEOLAND

LEES OOK

Hans Kazàn over breuk zoon Steven en Jamie Kames: ‘Deur voor niemand dicht’
Rob Kemps en Stephanie Klaver trouwen dit weekend
Twan Huys sluit zich aan bij RTL Tonight als Amerika-duider
Met déze artiesten zou K3 nog graag het podium willen delen

Uit andere media

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise