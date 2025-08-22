Glennis Grace scoort rol in nieuw seizoen Videoland-serie Sleepers

Glennis Grace (47) maakt haar opwachting in het derde seizoen van de Videoland-hitserie ‘Sleepers’. Videoland maakte vrijdag bekend dat de nieuwe reeks later dit jaar te zien zal zijn.

De tactische Joyce

‘Een fantastische rij nieuwe castleden in Sleepers seizoen 3,’ klinkt het op het Instagram-account van Videoland. De zangeres kruipt in de huid van Joyce, een slimme en tactische vrouw die de boel aardig weet op te schudden. Dat verklapt Glennis aan RTL Boulevard.

Naast haar zijn ook Pierre Bokma, Hef, Marie-Mae van Zuilen en Hesdy Gerges voor het eerst in de misdaadserie te zien.

Onderwereld van Utrecht

Sleepers draait om de corrupte rechercheur Martin, die balanceert tussen de onderwereld van Utrecht en de bovenwereld van de politie. In januari liet Videoland al weten dat de opnames in volle gang waren en werden de eerste beelden gedeeld.

