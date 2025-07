Emoties lopen hoog op in De Bondgenoten vlak voor finale

Tekst: Denise Delgado

Chaos in ‘De Bondgenoten’: Het is weer tijd voor het maandelijkse finalespel en zoals altijd zorgt dat voor onrust in de loods. Wanneer Desmond doorheeft dat zijn medebewoners niet willen dat hij de finale haalt, besluit hij het roer drastisch om te gooien.

Desmond toch in de finale

De Vossen zijn dolblij als ze de Gieren verslaan bij de knock-outs en het finalespel mogen spelen. Aanvankelijk belooft Desmond, net als Julia en Justin, dat Peter die finaleplek krijgt. Maar zodra het keuzemoment aanbreekt, gooit hij het over een andere boeg. Desmond zet zijn bondgenoten voor het blok: óf hij gaat naar de finale, óf hij zorgt ervoor dat de Gieren de kans krijgen.

Julia raakt compleet overstuur en barst in tranen uit. “Het is dit of helemaal niets,” houdt Desmond voet bij stuk. Uiteindelijk zwichten Julia, Peter en Justin onder de druk: Desmond wordt aangewezen als finalist.

Julia is woest: “Achterbaks k*tgedrag,” roept ze bij het verlaten van de kamer. “Achterbaks? Dat ben je zelf ook. Achterlijk kind,” kaatst Justin terug.

De sfeer is ijzig wanneer presentator Jan Versteegh bevestigt dat Desmond in de finale staat. Desmond verdedigt zijn actie en zegt dat zijn broer Brijan, die eerder naar huis ging met een ton, achter zijn zet staat. “Hij belde me vorige week en zei: ‘Des, onthoud dat je in een spel zit en niet op de kinderboerderij’.” Een knuffel voor Julia zit er voorlopig niet in, denkt Desmond. “Dan gaat ze vast zeggen dat ik moet oprotten.”

Diep geraakt door wat er is gebeurd, zoekt Julia steun bij haar medebewoners. “Dit is echt gemeen, dit is duivels,” zegt Peter aan.

De Bondgenoten is elke werkdag om 20.00 uur te zien bij SBS6.

BEELD: SBS