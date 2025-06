Jan Versteegh weer terug bij De Bondgenoten: ‘Mijn tweede thuis’

Tekst: Denise Delgado

Na een afwezigheid van twee maanden is Jan Versteegh (39) weer terug op de vertrouwde plek: de loods van ‘De Bondgenoten’. De presentator was tijdelijk weg voor opnames van een ander programma, maar deelt nu op Instagram vol enthousiasme zijn terugkeer.

Tweede thuis

“Terug bij De Bondgenoten,” schrijft Jan bij een video van zijn thuiskomst. “Na twee maanden weggeweest te zijn ben ik er weer. Mijn tweede thuis.” In het filmpje is te zien hoe hij hartelijk wordt onthaald door het team. “Ik had natuurlijk iedereen lang niet gezien, dus er werden flink wat knuffels gedeeld,” vertelt Jan terwijl hij een collega omhelst.

Na zijn hartelijke ontvangst leidt Jan zijn volgers mee naar zijn kleedkamer. “Hier hangt sfeer,” grapt hij. Zodra hij is omgekleed en zijn haar in model heeft gebracht, is hij er helemaal klaar voor. “Nou, daar gaan we dan het huis in. Voor het eerst in twee maanden weer deze poort door. (…) De Bondgenoten, ik ben weer thuis,” sluit hij zijn video af.

In de periode dat Jan afwezig was, nam collega Mark Schaaf de presentatie van De Bondgenoten tijdelijk over. In onderstaande video vertelt winnaar Manon over haar succesvolle tactiek aan Shownieuws.

BEELD: ANP