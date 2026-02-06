Rtl Content Event The real housewives van het zuiden

Dít is wanneer The Real Housewives van het Zuiden terugkeert

Tekst: Denise Delgado

06/02/2026

Fans die nog aan het bijkomen zijn van het einde van ‘The Real Housewives of Amsterdam’ krijgen meteen iets om naar uit te kijken. Marjan Strijbosch (78) heeft namelijk bekendgemaakt wanneer seizoen 2 van ‘The Real Housewives van het Zuiden’ van start gaat.

Tijdens de reünie van de Amsterdamse housewives duikt Marjan in beeld met een korte boodschap voor de kijkers. “Amsterdam is afgelopen, maar niet getreurd,” zegt ze. “Vanaf 24 april zijn wij er weer: The Real Housewives van het Zuiden.” De serie is te zien bij Videoland.

Lees ook: Deze realityster doet niet meer mee in The Real Housewives of Amsterdam

Meer drama

Dat het nieuwe seizoen opnieuw veel gesprekstof oplevert, lijkt nu al zeker. Brigitte Schepers liet eerder doorschemeren dat er flink wat drama aankomt. Zij en Marjan werden in seizoen 1 nog hechte vriendinnen, maar sinds de reünie is daar volgens eerdere uitspraken weinig van over.

In het eerste seizoen maakten kijkers onder anderen kennis met Petrouschka Dahmen en Estelle Hanneman. Meer daarover zie je in de video hieronder.

BEELD: ANP

LEES OOK

Eloise van Oranje blikt terug op jeugd in België: ‘Daar kon ik doen wat ik wilde’
Zien: William en Kate ontmoeten eerste vrouwelijke aartsbisschop
Johan Derksen en Wilfred Genee doen boekje open over situatie Jack van Gelder
Brooklyn Beckham laat ‘papa’-tatoeage aanpassen na ruzie met ouders

Uit andere media

Party Platenlabel Universal Aangeklaagd Om Oneerlijke Streaminginkomsten

Henk Westbroek over Henk Temming: ‘Dit komt nooit meer goed’

De vonken vliegen er weer ’s vanaf in een nieuwe ruzie tussen Henk Westbroek (73) en Henk Temming (74).
Vriendin Scheiding

Diandra: ‘Mijn kinderen weten niet dat de scheiding is veroorzaakt door de drugsverslaving van hun vader’

“Voor mijn kinderen is onze scheiding het gevolg van ‘te veel ruzie’. Dat verhaal vertel ik al twee jaar. De echte reden hou ik voor mezelf.” Diandra (45) beschermt haar zoons tegen een waarheid die volgens haar nu nog te zwaar is.
Weekend Jack van Gelder

Johan Derksen en Wilfred Genee doen boekje open over situatie Jack van Gelder

In Vandaag Inside spraken Tina Nijkamp en Johan Derksen over de situatie rondom Jack van Gelder in De Oranjezomer en De Oranjewinter.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise