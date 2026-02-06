Dít is wanneer The Real Housewives van het Zuiden terugkeert

Tekst: Denise Delgado

Fans die nog aan het bijkomen zijn van het einde van ‘The Real Housewives of Amsterdam’ krijgen meteen iets om naar uit te kijken. Marjan Strijbosch (78) heeft namelijk bekendgemaakt wanneer seizoen 2 van ‘The Real Housewives van het Zuiden’ van start gaat.

Tijdens de reünie van de Amsterdamse housewives duikt Marjan in beeld met een korte boodschap voor de kijkers. “Amsterdam is afgelopen, maar niet getreurd,” zegt ze. “Vanaf 24 april zijn wij er weer: The Real Housewives van het Zuiden.” De serie is te zien bij Videoland.

Lees ook: Deze realityster doet niet meer mee in The Real Housewives of Amsterdam

Meer drama

Dat het nieuwe seizoen opnieuw veel gesprekstof oplevert, lijkt nu al zeker. Brigitte Schepers liet eerder doorschemeren dat er flink wat drama aankomt. Zij en Marjan werden in seizoen 1 nog hechte vriendinnen, maar sinds de reünie is daar volgens eerdere uitspraken weinig van over.

In het eerste seizoen maakten kijkers onder anderen kennis met Petrouschka Dahmen en Estelle Hanneman. Meer daarover zie je in de video hieronder.

BEELD: ANP