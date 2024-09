De Frogers worden voor het eerst presentatieduo in klusprogramma

René en Natasja Froger presenteren voor de eerste keer samen een televisieprogramma. De Frogers staan in het reality-klusprogramma Een Eigen Huis zes koppels bij die gezamenlijk aan de slag gaan om een huis te verbouwen. Het winnende koppel mag aan het einde van de rit vijf jaar lang in het opgeknapte huis wonen.

Voor René is het de eerste keer dat hij een tv-show presenteert. “Ik neem de wat serieuzere presentatie voor mijn rekening, René is meer ‘one of the guys’. De regelaar, hij doet van alles”, zegt Natasja tegen het ANP. “Ik ben van huis uit geen presentator”, vult René aan. “Maar ik vind het leuk om goede gesprekken met die mensen te voeren. In de rol waar ik nu in zit ligt het me goed omdat ik veel vrijheid heb. En Natasja heeft een gave. Die gaat zitten en binnen tien seconden vertellen mensen hun hele levensverhaal. Die combinatie van ons samen is geweldig.”

Bemiddelaar

In Een Eigen Huis begeleiden de Frogers de deelnemers en treden ze zo nodig op als bemiddelaar. “Je moet je voorstellen dat ook de vermoeidheid en irritatie kan toeslaan. De kandidaten zitten acht weken lang samen aan een huis te werken”, zegt Natasja. “En om maar een voorbeeld van een dilemma te geven: probeer maar eens met zes koppels een keuken te kiezen. De koppels waren het onderling soms al niet met elkaar eens”, vertelt René.

Heftig

In het programma wordt elke week een persoon uit het gezelschap weggestemd. “Als iemand van een koppel wordt weggestemd blijft de partner achter. En dan moet die verder met allemaal mensen die hun maatje hebben weggestemd. Dat is wel heel heftig”, vindt Natasja. In de laatste week maken nog drie koppels kans op de winst. In de livefinale stemmen de kijkers welk koppel in het huis mag blijven wonen.

Lullen voor spullen

In het programma gaan de Frogers niet zelf klussen, benadrukken ze. “De insteek van het programma is echt dat de kandidaten het samen doen. René kan wel goed lullen voor spullen dus die heeft op die manier wel geholpen”. Over zijn eigen klusvaardigheden is René ook helder. “Ik ben een zanger, dat is wat ik kan. Je moet mij niet vragen om iets anders te doen”, lacht hij. Daar is Natasja het mee eens. “René kan heel veel dingen, maar klussen niet.”