Caroline van der Plas kreeg teken van boven vlak voor slecht nieuws

Tekst: Denise Delgado

Caroline van der Plas (58) vertelt dat ze vlak vóór de alvleesklierkanker-diagnose van haar man Jan in 2018 een teken van haar overleden vader kreeg. In 2019 overleed haar grote liefde. In de nieuwste aflevering van ‘Het Waren 2 Fantastische Dagen’ blikt de politica terug op dat indringende moment.

Caroline praat in de villa met Ruud de Wild en Estelle Cruijff over het leven na de dood. Caroline gelooft daar heilig in. ‘Er gebeuren namelijk weleens dingen waarvan je denkt: dit kan eigenlijk gewoon helemaal niet.’

Een piano in de hal

Het bijzondere moment speelde zich af in het ziekenhuis. Terwijl Caroline en Jan op weg waren naar de arts, begon iemand te spelen op een grote piano in de hal. ‘We waren toen in het ziekenhuis. Daar stond een heel grote piano. Iemand begon daarop te spelen, precies op het moment dat wij naar de arts moesten.’ Het bleek een nummer met een bijzondere betekenis: het werd destijds op de begrafenis van haar vader gespeeld, op verzoek van haar moeder, en gaat over afscheid nemen. Voor Caroline kon het niet anders zijn dan een boodschap. ‘Dat was mijn vader’, zegt de BBB-voorvrouw geëmotioneerd. ‘Dit is zo mooi.’

Voorgevoel van onheil

Terwijl het lied klonk, bleef Jan vol goede moed. ‘En ik zat daar, terwijl dit nummer klonk, met Jan die vol goede moed was. Hij had er überhaupt niet aan gedacht dat het kanker kon zijn.’ Bij Caroline sloeg de schrik toe. ‘Ik dacht: het is mis. Wij krijgen een slechte diagnose.’ Het gevoel liet haar niet meer los: ‘Ik dacht: mijn vader verwelkomt hem alvast. Dat gevoel had ik erbij.’ In de villa schieten de emoties opnieuw omhoog. ‘Ik krijg nu kippenvel tot aan mijn gezicht, toen ook. Ik wist het zeker: we krijgen heel slecht nieuws.’

De harde werkelijkheid

Op de vraag van Ruud of ze haar voorgevoel destijds uitsprak, antwoordt Caroline dat ze dat niet deed. ‘Nee, maar we kwamen binnen en het was gelijk raak. De arts wond er geen doekjes om: het was heel slecht nieuws.’ Een jaar later, in 2019, nam ze afscheid van haar grote liefde.

Geen nieuwe liefde

Of er ooit nog een nieuwe Jan komt, wil Ruud weten. Caroline is resoluut: ‘Nee. Zoals het was, komt het gewoon nooit meer terug.’ Een nieuwe romance hoeft voor haar dan ook niet. ‘Ik wil geen man, ik wil Jan. En die is er niet meer.’ Estelle begrijpt haar volledig: Jan was haar soulmate, iets wat volgens de socialite lang niet iedereen meemaakt. Ruud vat het gevoel samen met een beeld dat blijft hangen: ‘Dat is zo mooi. Jullie zijn zwanen.’

BEELD: ANP