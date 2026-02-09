Estelle Cruijff vertelt openhartig over vreemdgaan Ruud Gullit

In Het Waren 2 Fantastische Dagen deelt Estelle Cruijff een ingrijpende gebeurtenis uit haar verleden. Ze beschrijft hoe ze Ruud Gullit op een avond betrapte, in haar eigen huis, terwijl haar kinderen erbij waren.

Bij Shownieuws wordt het fragment van Het Waren 2 Fantastische Dagen bekeken en blikt Estelle Cruijff terug op de nasleep en hoe tijd een rol speelde bij het helen na dit verraad van Ruud Gullit.

Betrapt in eigen huiskamer

Estelle vertelt: ‘Ik heb mijn man op heterdaad betrapt in mijn huiskamer. 10 augustus 2010 om 22.30 uur ’s avonds.’ Ze kwam samen met haar kinderen binnen, die het ook hebben gezien. Estelle legt de impact daarvan uit: ‘Mijn dochter is toen vijftien kilo aangekomen, die is een soort van gaan verwerken met eten.’

Reden voor de scheiding

Voor Estelle was dit het moment om een duidelijke keuze te maken. De ontdekking was haar reden om te scheiden, vertelt ze. Bij Shownieuws praat Estelle na over de tijd die voorbijging, waardoor het gevoel is gesleten. Ze zegt: ‘Alle wonden helen met de tijd, maar de tijd is niet altijd aan jouw kant dus het is niet dat daar een paar maanden voor staat of een paar jaar.’ Daarmee geeft ze aan dat het verwerken tijd kostte en niet in een vast tijdsbestek te vangen is.

