Broers pakken hoofdprijs in De Bondgenoten: ‘Heftige finale’

Tekst: Denise Delgado

Desmond (30) is woensdagavond uitgeroepen tot winnaar van cyclus 19 van ‘De Bondgenoten’ op SBS6. Hij sleepte 100.000 euro binnen én treedt daarmee in de voetsporen van zijn broer Brijan (33), die een paar cycli geleden dezelfde prestatie leverde.

Bondgenoten-broers

Twee broers, twee keer de winst! Dat is nog niet eerder vertoond in het programma. Hoewel Desmond woensdagavond slechts drie codes had verzameld tegenover de zeven van Julia, wist hij tóch de kluis te kraken. Zijn eerste poging was direct raak: 100.000 euro is voor hem. “O mijn God!”, riep hij uit, zichtbaar overdonderd.

Binnen twee maanden

Brijan en Desmond glunderen van trots over hun gezamenlijke prestatie. “We zijn superblij,” zegt Brijan in het AD. Hij won in maart en is inmiddels alweer een tijdje thuis. “Ik vond het al geweldig dat ik mee mocht doen met het programma. Toen ik uiteindelijk had gewonnen, na zes maanden, dacht ik: ‘nu is Desmond aan de beurt.’ Hij werd gelukkig snel uitgekozen en heeft het gewoon binnen twee maanden gedaan. Hoe dan?”

Heftige finale

Desmond blikt terug op zijn finale tegen Julia: “Het was een heel heftige finale. Juist ook door alle drama. Op een gegeven moment moest ik voor mezelf gaan kiezen. En ja, dat kon heel goed uitpakken of heel slecht. Gelukkig heb ik aan het langste eind getrokken. Maar tot de laatste seconden bleef het spannend.”

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Nieuwe bewoners

Toch was hij niet de enige die het spel verlaat. In de vooruitblik naar cyclus 20 blijkt dat ook Seymona onverwachts haar koffers heeft gepakt. Ze zat nog maar een maand in het spel, maar twijfelde eerder al openlijk over haar plek in de groep.

En er komt meer beweging in de loods: drie nieuwe bewoners maken binnenkort hun entree. Wie dat zijn en welke invloed ze zullen hebben, blijft nog even gissen. Wel is duidelijk: cyclus 20 wordt allesbehalve saai.

Lees ook: Emoties lopen hoog op in De Bondgenoten vlak voor finale

Kort voor de finale zette Desmond de boel flink op scherp in de loods. Na zijn overwinning beseft hij dat zijn zege niet zonder controverse is. “Dit was mijn enige kans,” verklaart hij, doelend op de tactische zet waarmee hij zichzelf de finale in manoeuvreerde. Zelf noemt hij het geen leuke manier om te winnen, maar wél noodzakelijk. Bekijk de video hieronder:

BEELD: SBS/INSTAGRAM: @DEBONDGENOTENNL