Bridgerton breidt cast uit met drie nieuwe gezichten

Tekst: Denise Delgado

09/04/2026

De cast van Bridgerton is uitgebreid met drie nieuwe acteurs. De streamingsdienst heeft bekendgemaakt dat Tega Alexander, Jacqueline Boatswain en Gemma Knight Jones een rol hebben in het nieuwe seizoen van de serie. De opnames zijn inmiddels gestart.

Het vijfde seizoen draait om het liefdesverhaal van Francesca Bridgerton en Michaela Stirling. Jacqueline Boatswain speelt Helen Stirling, de moeder van Michaela. Gemma Knight Jones kruipt in de huid van Elizabeth Ashworth, een vriendin van Michaela. Tega Alexander vertolkt de rol van Christopher Anderson, die als vrijgezel wordt omschreven.

Bridgerton volgt de rijke Bridgerton-familie in het Regency-tijdperk, waarin de acht kinderen ieder hun eigen weg proberen te vinden in de liefde. De populaire serie is gebaseerd op de boeken van Julia Quinn.

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

