Babynieuws na Winter Vol Liefde: André’s liefdeslogé is zwanger

Tekst: Denise Delgado

Tijdens de reünie van ‘Winter Vol Liefde’ kwam er een onverwachte onthulling: een van de liefdeslogés van André blijkt zwanger. Yasmine kondigt het nieuws zelf aan en doet dat met een knipoog.

Niet van André

“Ik ben wat dikker dan gepland voor de reünie,” grapt ze. Daarna volgt meteen de uitleg: “Dat komt door de bloemetjes en de bijtjes, want ik ben zwanger.” André reageert zichtbaar blij, maar maakt ook direct één ding duidelijk: “Ik heb er niks mee te maken hoor. De baby is niet van mij.”

Yasmine kan erom lachen en zegt met trots dat dat ‘gelukkig’ ook zo is. Ze vertelt dat ze kort na de opnames een nieuwe liefde ontmoette. “Soms gaat een tijdlijn heel snel,” legt ze uit, ‘maar dit is hartstikke gewenst.’

Foto: Thirza Wijnja