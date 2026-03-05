Winter Vol Liefde Andre Andorra Horizontal 16 9 (3)

Babynieuws na Winter Vol Liefde: André’s liefdeslogé is zwanger

Tekst: Denise Delgado

05/03/2026

Tijdens de reünie van ‘Winter Vol Liefde’ kwam er een onverwachte onthulling: een van de liefdeslogés van André blijkt zwanger. Yasmine kondigt het nieuws zelf aan en doet dat met een knipoog.

Niet van André

“Ik ben wat dikker dan gepland voor de reünie,” grapt ze. Daarna volgt meteen de uitleg: “Dat komt door de bloemetjes en de bijtjes, want ik ben zwanger.” André reageert zichtbaar blij, maar maakt ook direct één ding duidelijk: “Ik heb er niks mee te maken hoor. De baby is niet van mij.”

Lees ook: Hoe is het afgelopen bij André na Winter Vol Liefde?

Yasmine kan erom lachen en zegt met trots dat dat ‘gelukkig’ ook zo is. Ze vertelt dat ze kort na de opnames een nieuwe liefde ontmoette. “Soms gaat een tijdlijn heel snel,” legt ze uit, ‘maar dit is hartstikke gewenst.’

Foto: Thirza Wijnja

Party Koen Pieter Van Dijk Talpa

Koen-Pieter van Dijk begrijpt moeilijke periode Ferry Doedens
Sante Cacao

Wat doet cacao met je lichaam? 8 voordelen op een rij
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

