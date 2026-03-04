Hoe is het afgelopen bij André na Winter Vol Liefde?

Tekst: Evelien Berkemeijer

Aan het eind van Winter Vol Liefde leek er voor André en Debbie echt iets te ontstaan. André was verliefd, vertelde zijn moeder zelfs. Toch bleek in de reünie-aflevering dat het uiteindelijk niet is geworden.

Debbie bleef na de opnames van Winter Vol Liefde nog een week, maar in die periode merkte André dat het voor hem niet goed genoeg voelde. De klik die er was, droeg niet door tot een echte liefdesconnectie.

Na de opnames van Winter Vol Liefde

André legt uit dat wat er tussen hen ontstond uiteindelijk meer als vriendschap voelde dan als verliefdheid. Daardoor liep het stuk, ondanks de hoop die er aan het einde van het programma even was. Debbie merkte in die extra week een verandering, juist toen de camera’s weg waren. “Op een moment een muur weer bij hem opging”, zegt ze. Ze had het gevoel dat ze er niet meer bij kon: “Ik kwam ook niet naar binnen.” Dat deed pijn, geeft ze toe, en ze bleef met vragen zitten: “Wat is het dan geweest? Het was leuk en dat was het.”

Moeder zag dat hij zijn best deed

De moeder van André vindt het jammer dat het niets is geworden. Tegelijk zegt ze ook dat ze zag dat André zijn best deed, ook al eindigde het uiteindelijk niet in een relatie.

Foto: Thirza Wijnja