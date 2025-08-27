Baantjer maakt televisie-comeback na twintig jaar

Tekst: Denise Delgado

Goed nieuws voor ‘Baantjer’-fans: liefhebbers krijgen binnenkort een stukje nostalgie terug op televisie. SBS6 zendt in 2026 tien gloednieuwe afleveringen uit van de iconische misdaadserie rond rechercheur De Cock. Dat bevestigt Talpa.

Een van de grootste successen

De geruchten deden al langer de ronde, maar nu is het officieel. “Baantjer was jarenlang een van de grootste successen op de Nederlandse televisie,” zegt John de Mol, die destijds meer dan honderd afleveringen produceerde. “Het is geweldig dat de serie terugkeert en dat ook een nieuwe generatie dit kan gaan beleven.”

Spannende moordzaken

Gebaseerd op de boeken van A.C. Baantjer draait de serie nog altijd om spannende moordzaken, onverwachte wendingen en het rauwe straatleven van Amsterdam. In de oorspronkelijke reeks vertolkte Piet Römer de rol van rechercheur De Cock. Later nam Waldemar Torenstra die rol op zich in ‘Baantjer: Het Begin‘, de prequel over De Cocks jonge jaren. Wie er in de nieuwe serie te zien zal zijn, wordt later bekendgemaakt.

Waldemar Torenstra en Tygo Gernandt in ‘Baantjer: Het Begin’

Bekijk ook:

BEELD: ANP