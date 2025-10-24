Eva Jinek Anp

Activist in ondergoed verstoort live-uitzending van Eva Jinek

24/10/2025

Tijdens de live-uitzending van Eva Jinek (47) donderdagavond werd de talkshow plotseling verstoord door Peter Janssen, beter bekend als de vegan streaker. Terwijl Eva met haar gasten sprak over de verkiezingen, verscheen Janssen plotseling halfnaakt achter haar in beeld.

“Het gaat hier altijd over mensenthema’s en ik vind het heel belangrijk dat we het ook even over dieren hebben,” riep hij voor de camera. Eva reageerde adrem: “We gaan het zeker nog over je outfit hebben.”

Beveiliging grijpt in

De actievoerder werd direct door beveiligers uit de studio verwijderd. Volgens omroep AVROTROS is er na afloop ‘een goed gesprek’ met hem gevoerd. “Het gaat er vooral om dat de uitzending verstoord werd, daar zijn we niet blij mee,” laat een woordvoerder weten.

De omroep benadrukt dat de veiligheid nooit in gevaar is geweest, maar dat de situatie wel zal worden geëvalueerd. “De veiligheid van iedereen in de studio heeft altijd onze prioriteit. De man bleek onder een andere naam te hebben geboekt en werd daardoor niet herkend.”

Bekende actievoerder

De vegan streaker is geen onbekende in de media. Janssen voert al jaren provocatieve acties uit om aandacht te vragen voor dierenrechten en dierenwelzijn. Eerder verscheen hij onverwacht in een uitzending van Paul de Leeuw en in 2010 kreeg hij een cel- en taakstraf voor het vrijlaten van 2500 nertsen uit een fokkerij. Later zat hij nog vijftien maanden in de gevangenis voor brandstichting bij een eendenslachterij in Ermelo.

Na de korte onderbreking werd de uitzending hervat. In dezelfde aflevering vertelden Suzan & Freek voor het eerst hun persoonlijke verhaal. Bekijk de video hieronder:

