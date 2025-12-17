Zoon Rob Reiner aangeklaagd na dood ouders, OM spreekt van moordzaak

De zoon van Rob Reiner is als verdachte aangehouden en wordt aangeklaagd voor moord op zijn ouders. de regisseur en zijn 70-jarige vrouw, werden dit weekend met steekwonden dood aangetroffen in hun woning in Los Angeles.

Volgens het Openbaar Ministerie leidde politiebewijs naar de 32-jarige zoon, Nick Reiner, die nog dezelfde dag werd aangehouden. Meerdere media melden dat er eerder op de avond ruzie was op een kerstfeest.

Onderzoek en verdenking

Het OM beschuldigt Nick van het doden van zijn ouders met een mes. De politiechef van Los Angeles stelt dat Nick sinds zijn tienerjaren worstelde met verslaving. In 2015 bracht hij samen met zijn vader de semiautobiografische film Being Charlie uit, over een drugsverslaafde tiener.

Loopbaan van Rob Reiner

Rob Reiner is bekend als acteur en regisseur van films als The Princess Bride, When Harry Met Sally en Sleepless in Seattle. In de jaren zeventig speelde hij de schoonzoon van Archie Bunker in de serie All in the Family, ook in Nederland een succes.

Reacties

De burgemeester van Los Angeles, Karen Bass, noemde Reiners dood ‘een verschrikkelijk verlies voor onze stad en ons land’. De ‘koele’ reactie van de Amerikaanse president Donald Trump leidde tot kritiek in de Verenigde Staten.

