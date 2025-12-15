Regisseur When Harry Met Sally dood aangetroffen, politie denkt aan misdrijf

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Amerikaanse acteur en regisseur Rob Reiner en zijn vrouw zijn zondag dood aangetroffen in hun huis in Los Angeles. Meerdere media melden dat er vermoedelijk sprake is van een misdrijf, met aanwijzingen voor steekverwondingen. Autoriteiten hebben de identiteit van de slachtoffers nog niet officieel bevestigd; zij spreken vooralsnog over een 78-jarige man en een 68 á 67-jarige vrouw.

Volgens People, op basis van meerdere bronnen, zouden Rob Reiner en zijn vrouw Michele door hun zoon zijn gedood. Dit is nog nergens bevestigd. De LA Times schrijft dat er geen sporen van braak zijn aangetroffen en TMZ meldt dat de slachtoffers steekwonden leken te hebben. Rechercheurs van de afdeling moordzaken onderzoeken de zaak.

Identiteit bevestigd door familie

‘Met diep verdriet maken wij het tragische overlijden van Michele en Rob Reiner bekend’, zegt een familiewoordvoerder tegen CNN. ‘We zijn gebroken door dit plotselinge verlies en vragen om privacy in deze ongelooflijk moeilijke periode.’ CNN noteert verder dat de brandweer van Los Angeles om 15.38 uur reageerde op een medische noodsituatie en een 78-jarige man en een 67-jarige vrouw dood aantrof. Een familielid zou Rob en Michele hebben gevonden bij een bezoek.

Wachten op een huiszoekingsbevel

NBCLA meldt dat het koppel is gevonden met mogelijke steekwonden. Plaatsvervangend politiechef Alan Hamilton zegt dat rechercheurs nog niemand zoeken als verdachte of persoon van belang totdat het onderzoek vordert. De identiteit wordt later door de lijkschouwer vrijgegeven. Het onderzoek kan nog niet goed beginnen, aldus Alan: ‘Voordat we hier iets doen, moeten we een huiszoekingsbevel krijgen.’

Geschokte reacties

Tracey Reiner, geadopteerde dochter van Rob uit zijn huwelijk met Penny Marshall, reageert: ‘Ik kom uit de beste familie ooit. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik ben in shock.’ Burgemeester Karen Bass schrijft: ‘Persoonlijk ben ik gebroken door het tragische verlies van Rob en zijn vrouw Michele. Ik kende Rob en heb enorm veel respect voor hem. Onder zijn talrijke bijdragen hielp Rob bij het oprichten van First 5 California… Zij waren ware voorvechters van LGBTQ+-rechten.’ Gouverneur Gavin Newsom voegt toe: ‘Jen en ik zijn gebroken door het tragische verlies van Rob Reiner en Michele Singer Reiner… Zijn grenzeloze empathie maakte zijn verhalen tijdloos…’

Rob is bekend als Oscar-genomineerde filmmaker en acteur, onder meer van de films This Is Spinal Tap, A Few Good Men en When Harry Met Sally.

FOTO: KEVIN WINTER/GA/THE HOLLYWOOD REPORTER VIA GETTY IMAGES