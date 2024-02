Film When Harry Met Sally kreeg ander einde omdat regisseur verliefd werd

Het oorspronkelijke einde van de film When Harry Met Sally uit 1989 was volgens regisseur Rob Reiner een echte “tranentrekker”, maar werd veranderd toen de filmmaker zelf de liefde van zijn leven vond. Dat vertelt Reiner in het CNN-programma Who’s Talking to Chris Wallace.

“In het oorspronkelijke einde kwamen Harry en Sally niet bij elkaar”, verklapt de regisseur. “Ik was tien jaar getrouwd geweest en daarna tien jaar single en kon me niet voorstellen dat ik ooit nog met iemand samen zou zijn. Daaruit ontstond When Harry Met Sally. Omdat ik niemand had ontmoet, zouden die twee elkaar na jaren weer zien, even praten en weer weglopen.”

Liefde van zijn leven

Tijdens de opnames van de film, met Billy Crystal en Meg Ryan in de hoofdrollen, ontmoette Reiner zijn vrouw Michele Singer. Hierdoor veranderde hij het einde in hoe het nu al 35 jaar te zien is: Harry en Sally die op oudjaarsavond zoenen en drie maanden later trouwen. In hetzelfde jaar dat de film uitkwam, trouwden Reiner en Singer ook.

Beeld: Getty Images