Verdediging Alec Baldwin vraagt om Rust-zaak te seponeren

De advocaten van Alec Baldwin hebben verzocht de zaak tegen de acteur te seponeren. De verdediging verwijt de aanklager dat zij een belangrijk bewijsstuk nooit hebben gekregen, meldt Variety. Het gaat om kogels die overeen zouden komen met de kogel die Rust-cameravrouw Halyna Hutchins fataal werd.

Volgens Luke Nikas, een van de advocaten van Baldwin, gaat het om een terugkerend patroon. “Dit is niet de eerste keer. Dit is niet de tweede keer. Dit is niet de derde keer. Het wordt tijd dat deze zaak wordt geseponeerd”, aldus Nikas. De aanklager stelt dat de kogels irrelevant zijn voor de zaak, omdat ze niet hetzelfde zijn als de fatale kogel. Nikas beweert echter dat de verdediging nooit de kans heeft gekregen de kogels zelf te onderzoeken en dat het niet aan de aanklager is om bewijs af te wijzen.

Tijdens de zitting op vrijdag heeft een expert de kogels onderzocht, maar zij kon niet met zekerheid bepalen of het dezelfde kogels waren of niet.

Veroordeling

Baldwin wordt vervolgd voor het dodelijke schietincident op de set van de film Rust. Het wapen waarmee de acteur schoot was geladen met een echte kogel in plaats van met losse flodders. Eerder werd wapenexpert Hannah Gutierrez-Reed veroordeeld voor het incident.