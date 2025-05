Menendez-broers maken kans op vrijlating na nieuwe uitspraak

Tekst: Denise Delgado

De Menendez Brothers komen alsnog in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Een rechter in Los Angeles heeft de straf van Erik (54) en Lyle Menendez (57) herzien en hen opnieuw veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf mét de mogelijkheid tot voorwaardelijke vrijlating. Dat melden Amerikaanse media. Daarmee komt een toekomst buiten de gevangenismuren na 35 jaar ineens dichterbij.

Moorden op ouders

Erik en Lyle werden veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf zonder de mogelijkheid van voorwaardelijke vrijlating voor de moorden op hun ouders, Jose en Kitty Menendez.

De broers hebben altijd beweerd dat de moorden gepleegd werden na jaren van mishandeling, waaronder vermeend seksueel misbruik door hun vader. Hoewel verhalen over seksueel misbruik al in de rechtszaal naar voren kwamen, besloot de rechter destijds dat deze niet betrokken mochten worden in het proces. De jury achtte Erik en Lyle schuldig, waarna de rechter hen een levenslange gevangenisstraf zonder kans op vrijlating oplegde.

De zaak kwam recent opnieuw in de schijnwerpers door een Netflix-serie en meerdere documentaires, die de aandacht van het publiek opnieuw op de zaak vestigden. In 2025 kijkt de maatschappij anders naar kwesties van seksueel misbruik, wat heeft geleid tot veel steun voor de broers.

Menendez Brothers

Straf van Menendez-broers verlaagd

Dinsdag besloot rechter Michael Jesic dat de zaak van de broers nu ‘afhangt van de voorwaardelijke vrijlatingscommissie en de gouverneur’. Tijdens de zogenoemde ‘resentencing hearing’, waarin de straf opnieuw werd beoordeeld, concludeerde de rechter dat de broers geen bedreiging meer vormen voor de samenleving en duidelijk laten zien hun leven te hebben gebeterd. De rechter verwijderde de speciale omstandigheden en verlaagde hun straf naar 50 jaar tot levenslang. Hierdoor komen ze nu in aanmerking voor voorwaardelijke vrijlating en zullen zij voor de commissie verschijnen.

Steun van de familie

De familie en hun advocaat Mark Geragos noemden de dag een ‘geweldige dag’ en bedankten rechter Jesic voor zijn rechtvaardige beslissing.

De eerste getuige, Anamaria Baralt, is de nicht van Erik en Lyle. Zij was stellig van mening dat de broers hun kans op vrijheid hadden verdiend. “We geloven dat 35 jaar genoeg is. Ze zijn vergeven door onze familie. Ze verdienen een tweede kans op het leven,” zei ze emotioneel in de rechtbank. Ook liet ze weten dat de familie heeft geleden onder de ‘onophoudelijke aandacht’ die de zaak heeft opgewekt.

Advocaat Mark Geragos en Anamaria Baralt

Familieleden getuigen dat, als de broers worden vrijgelaten, zij rollen zouden aannemen als pleitbezorgers voor slachtoffers van seksueel trauma in de jeugd. Beide broers spraken via video vanuit de gevangenis. Ze verontschuldigden zich voor hun daden en hun excuses aanboden aan hun familieleden.

BEELD: GETTY IMAGES