Ali B schakelde ook Khalid Kasem in om slachtoffers richting mediation te ‘bewegen’

Ali B heeft behalve advocaat Michael Ruperti ook Khalid Kasem ingeschakeld om namens hem slachtoffers in zijn zedenzaak te benaderen. Kasem blijkt te hebben gebeld met de slachtofferadvocaat van zangeres Jill Helena, voormalig finalist van The Voice of Holland, die aangifte van aanranding deed tegen de rapper.

“Eind mei werd ik gebeld door Khalid Kasem. Hij vroeg mij of ik ervoor open zou staan om persoonlijk met Ali B in gesprek te gaan, meer dan dat was het niet”, bevestigt slachtofferadvocaat Sébas Diekstra dinsdag berichtgeving van RTL Boulevard. “Het werd mij direct duidelijk dat dit voor de verdachte een andere manier was om cliënte alsnog richting mediation te krijgen.”

Diekstra voegt daaraan toe dat een week voorafgaande aan het telefoontje van Kasem de advocaat van Ali B, Bart Swier, een “laatste verzoek om mediation” had gedaan. Afgelopen vrijdag onthulde ook de slachtofferadvocaat van Ellen ten Damme, Ruth Jager, al dat ze was benaderd door advocaat Michael Ruperti namens Ali B. Ze zei toen al ook dat Diekstra was benaderd door een andere belangenbehartiger van Ali B, maar toen was nog niet duidelijk wie dat was.

Slachtofferverklaring

Jill Helena sprak er vorige week woensdag over in haar slachtofferverklaring, in de zedenzaak waarin het Openbaar Ministerie drie jaar cel eiste tegen de rapper voor twee verkrachtingen en twee aanrandingen bij in totaal drie vrouwen. “Je wilde praten, mediation. En hebt me daar meerdere malen om gevraagd via je advocaat”, richtte ze zich tot Ali B. “Ik heb ook vernomen dat je zelfs achter je advocaat om hebt geprobeerd om met mijn advocaat te praten. Om toch je zin te kunnen krijgen. Ik heb het overwogen, maar ik twijfelde aan de oprechtheid van jouw intenties. Wilde je oprecht sorry zeggen? Dat het je spijt? Dat je het erkent? De ‘nee’ die ik tegen de mediation meerdere malen heb gezegd, heb jij niet willen accepteren. Je moest er een ‘ja’ van maken.”