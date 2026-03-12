Kjeld Nuis juicht vriendin Joy Beune naar winst: ‘Ze pakt ‘m!’

Kjeld Nuis (36) kon zijn spanning nauwelijks verbergen toen vriendin Joy Beune (26) een vriendschappelijke 3000 meter reed tegen Jenning de Boo (22). Hij ging live op Instagram vanuit Leeuwarden en leefde zichtbaar mee.

Tijdens de race trilde zijn telefoon regelmatig van de zenuwen. “Goed zo meissie, pak ‘m!” Kjeld riep Joy steeds aan en zag haar gaandeweg dichterbij komen. “Ze pakt ’m!” schreeuwde hij, toen ze Jenning in het slot naderde.

Joy trok uiteindelijk nipt aan het langste eind. Kjeld sprong bijna door het scherm van enthousiasme: “Ja! Lekker!” riep hij opgelucht.

Plagerijtje richting Jenning

Tijdens het uitrijden schaatsten Joy en Jenning langs hem heen. Kjeld kon het niet laten om Jenning, zijn teammaat, nog even te plagen: “Hé Jenning, jammer joh!”

De race kwam er nadat Jenning had gegrapt dat hij Joy op de 3 kilometer zou kunnen verslaan. Hij stuurde haar zelfs een bericht: “Ik kan jou wel verslaan op de 3 kilometer.” Joy reageerde droog: “Ik denk van niet.” En op het ijs kreeg ze gelijk.

