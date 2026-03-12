Kjeld Nuis Wint Olympisch Brons In Milaan

Kjeld Nuis juicht vriendin Joy Beune naar winst: ‘Ze pakt ‘m!’

Tekst: Denise Delgado

12/03/2026

Kjeld Nuis (36) kon zijn spanning nauwelijks verbergen toen vriendin Joy Beune (26) een vriendschappelijke 3000 meter reed tegen Jenning de Boo (22). Hij ging live op Instagram vanuit Leeuwarden en leefde zichtbaar mee.

Tijdens de race trilde zijn telefoon regelmatig van de zenuwen. “Goed zo meissie, pak ‘m!” Kjeld riep Joy steeds aan en zag haar gaandeweg dichterbij komen. “Ze pakt ’m!” schreeuwde hij, toen ze Jenning in het slot naderde.

Lees ook: Kjeld Nuis onthult: dít gaat hij doen na zijn olympische brons

Joy trok uiteindelijk nipt aan het langste eind. Kjeld sprong bijna door het scherm van enthousiasme: “Ja! Lekker!” riep hij opgelucht.

De tekst gaat verder onder de Instagram-video.

Plagerijtje richting Jenning

Tijdens het uitrijden schaatsten Joy en Jenning langs hem heen. Kjeld kon het niet laten om Jenning, zijn teammaat, nog even te plagen: “Hé Jenning, jammer joh!”

De race kwam er nadat Jenning had gegrapt dat hij Joy op de 3 kilometer zou kunnen verslaan. Hij stuurde haar zelfs een bericht: “Ik kan jou wel verslaan op de 3 kilometer.” Joy reageerde droog: “Ik denk van niet.” En op het ijs kreeg ze gelijk.

Lees ook: Kjeld Nuis aangereden door brommer

Bekijk ook:

BEELD: ANP

LEES OOK

Koning Willem-Alexander hoopt dat volgend startdiner ‘pas in 2030 plaatsvindt’
Yvonne Coldeweijer blikt terug op juicecarrière: ‘Over grenzen gegaan’
Winnen: S-Fry Duo Stack heteluchtfriteuse van Severin t.w.v. € 179,99
Trump complimenteert Jutta Leerdam tijdens speech: ‘Ze is prachtig’

Uit andere media

Weekend Koning Bij Viering Museumvereniging

Koning Willem-Alexander hoopt dat volgend startdiner ‘pas in 2030 plaatsvindt’
Party Royce de Vries over John van den Heuvel

Royce de Vries nog steeds niet blij met John van den Heuvel na conflict met Peter R. de Vries
Vriendin ouder worden

Dit is wat niemand je vertelt over ouder worden, maar wat wél herkenbaar is
Sante Hardlopen

Beginnen met hardlopen? Met deze 9 items start je nét wat fijner
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise