Kjeld Nuis onthult: dít gaat hij doen na zijn olympische brons

Voor Kjeld Nuis (36) is het schaatsjaar voorbij. Na zijn bronzen medaille op de Olympische Spelen in Milaan voelt hij dat de druk van de ketel is en kiest hij voor vakantie.

Geen NK en WK sprint



In De Coen & Sander Show op JOE vertelde Nuis dat hij niet meedoet aan het NK Sprint van komend weekend, en dus ook niet aan het WK Sprint. “Ik gun de mensen die wél gaan succes,” zei hij. “Voor mij is het genoeg geweest.”

Spanning eraf

Volgens Kjled is er na de Spelen een flinke last van zijn schouders gevallen. Hij merkt dat de spanning uit zijn lijf én hoofd is weggezakt. “Ik ben niet zielig en ik sta hier niet met een burn-out,” benadrukte hij, ‘maar ik voel wel dat de spanning er even af is.’

Die afweging maakt het voor hem simpel: hij ziet zichzelf niet nog eens tot het uiterste gaan voor een bijrol. “Ik ga niet de ballen uit m’n broek rijden voor een achtste plek op het WK Sprint,” klonk het.

Nieuw doel

Volgend seizoen staat hij naar eigen zeggen gewoon weer aan de start, maar eerst wil hij met zijn trainers bepalen waar hij nog naartoe werkt. “Het vuurtje moet wel blijven branden,” aldus Nuis. Hij hoopt een nieuw, passend doel te vinden richting het einde van zijn carrière.

Een nieuwe olympische cyclus lijkt hij niet voor zich te zien. De Spelen in de Franse Alpen noemt hij ‘wel echt ver weg’ en vooral ‘heel onrealistisch’. “Ik denk het niet,” lachte hij.

