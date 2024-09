Relatie Debby Pfaff en Nicolas Liébart na 22 jaar gestrand

Het huwelijk van Debby Pfaff en Nicolas Liébart is gestrand. Dat bevestigt de familie aan de Vlaamse krant HLN. De 49-jarige Pfaff en de 44-jarige Liébart waren 22 jaar samen.

Pfaff was te zien in de realityserie De Pfaffs, die om haar vader Jean-Marie Pfaff en zijn gezin draait. Daarin was ook Liébart jarenlang te zien.

Twee zoons

Pfaff en Liébart hebben samen twee zoons, de 19-jarige Keano en de 18-jarige Liam. Het stel trouwde in 2012.