Nicole Scherzinger legt Pussycat Dolls-ruzie bij met geheime deal

Tekst: Denise Delgado

04/11/2025

Nicole Scherzinger (47) heeft eindelijk een punt gezet achter de slepende rechtszaak rond de mislukte reünietournee van de Pussycat Dolls. Volgens documenten die ‘People’ kon inzien, heeft de zangeres een schikking getroffen met oprichter en choreograaf Robin Antin.

Comeback-tournee

De ruzie ontstond nadat de band in 2020 een grote comeback-tournee aankondigde met alle zes originele leden. Een jaar later werd duidelijk dat Nicole zich had teruggetrokken uit het project. Volgens Antin eiste ze op het laatste moment een groter aandeel in de opbrengsten, waardoor de plannen in duigen vielen.

Pussycat dolls getty images
De Pussycat Dolls in 2005

Wereldhits

De Pussycat Dolls scoorden in de jaren 2000 wereldhits met nummers als Don’t Cha, I Don’t Need a Man en Buttons. Een geplande rechtszitting in oktober is inmiddels van de agenda gehaald: beide partijen hebben een vertrouwelijke schikking getroffen.

Nicole verdedigde zich eerder door te zeggen dat ze het te druk had met haar hoofdrol in de Broadway-musical Sunset Boulevard. Met deze deal lijkt het Pussycat-drama voorlopig tot rust te zijn gekomen, al blijft het onduidelijk of een reünie ooit nog werkelijkheid wordt.

BEELD: GETTY IMAGES

Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

