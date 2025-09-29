Hond Lewis Hamilton overleden: ‘Moeilijkste beslissing van mijn leven’

Tekst: Denise Delgado

Verdrietig nieuws voor Lewis Hamilton (40). De Formule 1-coureur heeft met pijn in het hart afscheid genomen van zijn trouwe bulldog Roscoe. Na vier dagen op de intensive care overleed de hond zondagavond in de armen van zijn baasje.

Beste vriend

Op Instagram eert Lewis zijn ‘engel’ en zijn ‘beste vriend’. Roscoe betekende veel meer dan een huisdier. In een emotioneel bericht schrijft Lewis dat hij zondag de zwaarste beslissing van zijn leven moest nemen. ‘Na vier dagen op de beademing, vechtend met alles wat hij had, moest ik hem laten gaan. Hij stopte nooit met vechten, tot het einde.’

Altijd aan zijn zijde

De zevenvoudig wereldkampioen noemt het een voorrecht dat Roscoe deel uitmaakte van zijn leven. ‘Roscoe in mijn leven brengen was de beste beslissing die ik ooit heb genomen, en ik zal de herinneringen die we samen hebben gemaakt voor altijd koesteren.’ De coureur nam zijn viervoeter vaak mee naar de races, waar fotografen hem graag vastlegden.

Lewis met Roscoe bij F1 Grand Prix Of Great Britain

Een van de pijnlijkste ervaringen

Het verlies komt hard aan, vertelt Lewis. ‘Hoewel ik Coco ben verloren, heb ik nog nooit eerder een hond moeten laten inslapen’, zegt de coureur. ‘Het is een van de pijnlijkste ervaringen en ik voel een diepe verbondenheid met iedereen die het verlies van een geliefd huisdier heeft doorgemaakt.’ Lewis gaat verder: ‘Iedereen bedankt voor de liefde en steun die jullie Roscoe door de jaren heen hebben getoond. Het was zo bijzonder om te voelen,’ eindigt hij zijn bericht.

BEELD: GETTY IMAGES/INSTAGRAM: @LEWISHAMILTON