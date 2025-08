Maxim Hartman fileert Jan Slagter en Özcan Akyol op Instagram

Tekst: Evelien Berkemeijer

De rel tussen Jan Slagter en Özcan Akyol is nog niet bekoeld, of er mengt zich al een nieuw gezicht in de discussie. Maxim Hartman plaatst zich vol overtuiging in het debat en laat op Instagram weten wat hij van beide heren vindt. In zijn kenmerkende stijl spaart hij niemand.

Op zijn Instagramaccount deelt Hartman een foto van Özcan Akyol en Jan Slagter met daarbij een scherpe tekst. Hij noemt hen ‘twee achterlijke haantjes’. De kritiek op beiden is hard: ‘De rechter (Eus, red.) zwaar overgewaardeerd als presentator en ook als personality sociaal vaak ernstig tekort schietend. De ander (links) sterke voorzitter maar machtsgeil en vaak selectief verontwaardigd.’

Kritiek op beiden

Maxim lijkt weinig sympathie te voelen voor de hoofdrolspelers in het conflict. Over Akyol’s kunstprogramma schrijft hij: ‘Nu mag Eus dat schilderen op t doek niet meer doen. Dat is op zich goed nieuws want dat deed hij ook vreselijk slecht. Nul verstand van kunst en contactgestoord.’ Slagter krijgt eveneens een veeg uit de pan: ‘Jan Slagter dreigde ooit met juridische stappen toen ik omroep MAXim maakte voor de VPRO. Maar hij haalde al snel bakzeil want ik was er natuurlijk eerder dan die geronto-omroep van hem.’

Reacties verdeeld

In de reacties op het bericht is het publiek verdeeld. Sommigen prijzen Hartmans scherpte: ‘Bedankt voor deze steekhoudende analyse’ en ‘Hahaha ik moet altijd hardop lachen door jou! Meine Gute.’ Anderen hebben een heel ander idee dan Maxim: ‘Voor zo’n programma hoef je ook geen verstand van kunst te hebben’ en ‘Niet eens.’

Brede kritiek op mediawereld

Sommige volgers gebruiken het moment om bredere kritiek te uiten op de mediawereld. Eén opmerking luidt: ‘Ze zijn het bewijs dat mannen met een grote waffel het ver kunnen schoppen in medialand. Gelukkig zijn er ook nog erudiete en genuanceerde mannen als Willem en jij.’ Over de omroepbaas wordt geschreven: ‘Jan Slagter, sterke voorzitter? Hij is “Managing Director” van een f*cking publieke omroep met een te hoog salaris. Het is een zakkenvuller. En dus een autoritaire lul die niet thuis hoort bij een publieke omroep. vierendelen op het Mediapark zou verfrissend zijn.’

Vraag om eigen column

Tot slot is er ook bewondering voor Maxims uitgesproken houding. Een volger vraagt zich af: ‘Waarom heb jij eigenlijk geen column in den dagblad en/of tijdschrift?’ Daarmee lijkt Hartmans ongezouten mening in elk geval bij een deel van het publiek in de smaak te vallen.

