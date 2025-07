Omroepbaas Jan Slagter wil niet verder met Özcan Akyol na Zomergasten-interview

Na de veelbesproken uitzending van Zomergasten met Özcan Akyol afgelopen zondag, heeft omroepbaas Jan Slagter zich opvallend scherp uitgesproken. In een interview met Shownieuws liet hij weten niets meer met Akyol te maken te willen hebben op persoonlijk vlak en ook een professionele samenwerking niet meer te zien zitten.

Volgens Jan Slagter liet Özcan Akyol in het programma een kans liggen om verantwoordelijkheid te nemen voor eerdere uitspraken over Matthijs van Nieuwkerk. In plaats van excuses, zag hij een houding die hij omschrijft als vergoelijkend en opportunistisch.

‘Deze man is voor mij geen knip voor de neus waard’

Jan Slagter spaarde de woorden niet. ‘Deze man is voor mij geen knip voor de neus waard,’ zei hij. ‘Hij had in deze uitzending het boetekleed kunnen aantrekken, hij had duizendmaal zijn excuses kunnen aanbieden aan Matthijs van Nieuwkerk. Hij had kunnen zeggen: “Ik zat volledig fout, ik heb daar spijt van. Het is het stomste dat ik ooit heb gedaan.” Maar dat deed hij niet, want hij vergoelijkte zichzelf.’ Volgens Jan had Eus zich in het gesprek anders kunnen opstellen. Hij noemt zijn glimlach ‘vals’ en stelt dat zijn carrière te danken is aan De Wereld Draait Door en Matthijs van Nieuwkerk.

‘Messen in de rug’ en gebrek aan loyaliteit

De omroepbestuurder noemt Özcan opportunistisch in zijn keuzes: ‘Hij kijkt gewoon naar: van wie krijg ik werk? Dan kies ik daarvoor. Als het toevallig BNNVARA is en het moet ten koste gaan van mijn vriendschap met Matthijs van Nieuwkerk, dan zij het zo.’ Hij vervolgt over de vriendschap:. ‘Als iemand dat vriendschap noemt: dat je en public op de Nederlandse televisie iemand zoveel messen in zijn rug steekt…’ Ook zegt hij dat de schrijver heeft verzonnen dat er een video van Matthijs zijn gedrag bestaat: ‘En achteraf bleek het allemaal nog eens niet waar te zijn, het filmpje was één groot verhaal dat hij had verzonnen. Hij liegt en bedriegt.’ Eus gaf vorig jaar bij Vandaag Inside aan dat de video wel bestaat:

Contract wordt afgemaakt, maar vertrouwen is weg

Na de harde woorden laat Jan Slagter weten dat het lopende contract met Özcan Akyol worden gerespecteerd. ‘We hebben nog wel een contract met hem en dat zullen we netjes uitdienen, maar qua vriendschap, en ik had ook best wel een goed contact met hem, dat hoeft niet meer te zijn zoals dat vroeger was.’ Op een nieuwe contract kan Eus niet meer rekenen.

