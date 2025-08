Özcan Akyol reageert op ‘ontslag’ door Jan Slagter: ‘Heb toezegging voor volgende seizoen’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Özcan Akyol heeft via zijn website gereageerd op de ophef rondom zijn vermeende ontslag als presentator van het programma Sterren op het Doek. De schrijver en presentator is momenteel op vakantie, maar voelde zich desondanks genoodzaakt om de berichtgeving recht te zetten.

In zijn verklaring, die op zijn eigen website is geplaatst, gaat hij punt voor punt in op wat er volgens hem mis is gegaan.

Nog een seizoen beloofd

Özcan, ook wel ‘Eus’, benadrukt dat hij als freelancer werkt op basis van opdrachtovereenkomsten per project: ‘Ik heb momenteel een opdrachtovereenkomst voor Sterren op het Doek 2025 en een toezegging voor het volgende seizoen in 2026. Dat de heer Jan Slagter ‘mijn contract’ niet wil verlengen, is op zijn minst ongelukkig geformuleerd.’ Volgens Akyol was Jan Slagter niet op de hoogte van het feit dat de NPO inmiddels al een bestelling had geplaatst voor het seizoen van 2026. ‘Dat heeft zijn woordvoerder mij laten weten,’ aldus de schrijver.

Onrust binnen het team

Ook spreekt Eus tegen dat het volledige seizoen voor 2025 al zou zijn opgenomen. ‘We hebben nog draaidagen in augustus en september. Door de uitspraken van de heer Jan Slagter is het team van Sterren op het Doek boos en onzeker. Ik vraag me vooral af hoe er nog sprake kan zijn van een veilige en constructieve werkomgeving. Dit wordt uitgezocht.’

Tekst gaat door onder video.

Besluit zag niemand aankomen

Dat Jan Slagter de samenwerking zou beëindigen, was voor Özcan en anderen totaal onverwacht. ‘Ik ben niet van tevoren ingelicht over een beëindiging van onze samenwerking. Dit geldt ook voor de buitenproducent en het facilitaire bedrijf (camera, geluid, licht). De NPO, redactie en de kunstenaars waren ook niet op de hoogte. Sterker nog, niemand bij Omroep Max was op de hoogte. Het is een beslissing die de heer Jan Slagter eigenhandig heeft genomen voor de camera van Shownieuws.’

NPO onderneemt actie

Eus laat weten dat hij inmiddels contact heeft met de publieke omroep. ‘De bestuurders gaan hem als het goed is nu proberen uit te leggen dat je niet op deze manier met personeel kunt omgaan noch bestaande afspraken mag schenden. Ik waardeer de betrokkenheid van de NPO en reken erop dat zij op basis van de integriteitscode van de publieke omroep en het recht duidelijk kunnen maken dat dit geen toelaatbare omgangsvormen zijn.’

Tekst gaat door onder video

Focus op zakelijke afhandeling

Tot slot betreurt Akyol de manier waarop de situatie naar buiten is gekomen. ‘Ik vind het jammer dat de publieke omroep nu weer op deze manier in de media komt. De organisatie heeft het al zwaar en door dit soort privékwesties wordt het er niet beter op. Om die reden beperk ik me tot het zakelijke deel van deze situatie.’ Hij sluit af met de mededeling dat hij met zijn advocaat nadenkt over mogelijke vervolgstappen, maar hoopt op een ordentelijke afhandeling.

Slagter erkent fouten in AD-interview

Eerder zei Jan Slagter tegen het AD dat hij spijt had van zijn aanpak. ‘Ja, ik had dit niet op deze manier moeten doen’, aldus Slagter. ‘Het was veel beter geweest als ik dit persoonlijk aan Eus had laten weten en niet via een interview op tv.’ Volgens hem leidde zijn optreden tot klachten van kijkers en omroepleden en hebben enkele tientallen mensen hun lidmaatschap opgezegd. De omroepbaas wil alsnog afscheid nemen van Akyol, maar zegt diens contract netjes te zullen uitdienen.

Ook Johan Derksen heeft zich uitgelaten over de uitspraken van Jan Slagter:

FOTO: ANP