Jan Slagter reageert op ophef: ‘Mensen vergeten hoe het begon’

Jan Slagter schoof dinsdagavond aan bij De Oranjezomer om voor het eerst uitgebreid te reageren op de ontstane situatie met Özcan Akyol. Het moment dat hij zijn verhaal doet, wordt met een knipoog ingeleid door de herkenbare tune van Het spijt me.

Er wordt even gelachen, maar Slagter kiest al snel voor de serieuze toon.

‘Ik had het rechtstreeks moeten zeggen’

Jan Slagter erkent nogmaals dat hij zijn kritiek niet op televisie had moeten uiten, maar direct tegen Özcan, ook wel Eus, had moeten zeggen. ‘Het gaat je niet in de koude kleren zitten, maar ik schrik wel van de reacties en mensen vergeten: hoe is dit allemaal ontstaan?’ zegt hij. Hij leest een krantenkop voor waarin staat dat hij ‘onder vuur ligt’, en stelt dat maar een paar mensen hebben gezegd: ‘Is dat wel zo verstandig?’

Het wel of niet bestaan van de video

Hélène Hendriks benoemt dat de situatie begon toen Eus op televisie zei dat er een filmpje bestaat van grensoverschrijdend gedrag van Matthijs van Nieuwkerk bij De Wereld Draait Door. Toen ze aankondigde dat ze het filmpje zou laten zien, bleek het slechts te gaan om beelden van Özcan die beweerde dat het filmpje bestond. De video zelf is nog altijd niet vertoond. Aan tafel wordt gespeculeerd dat het filmpje mogelijk in een documentaire te zien is geweest.

Hélène geeft haar mening

Hélène Hendriks geeft haar mening ook. Zij vindt dat als je iets zo publiekelijk roept, je ook de reacties moet accepteren: ‘Niet piepen,’ zegt ze. Jan benoemt dat hij tijdens Zomergasten eigenlijk excuses had verwacht van Özcan. Zijn spijt betreft dan ook vooral de manier waarop hij het aan de kaak stelde, niet de inhoud van zijn reactie.

Eus waarschuwde Jan

De omroepbaas vertelt dat Özcan hem in het verleden zelf belde met de oproep zich ook niet met de zaak rondom Matthijs te bemoeien. Daarop reageert Hélène: ‘Het zou je vriend zijn!’ Volgens Slagter is er bovendien nooit een video geweest. En een officieel onderzoek, zoals eerder in de media werd gesuggereerd? Volgens Jan komt dat er helemaal niet. Er wordt enkel gereflecteerd.

‘Matthijs wil het er niet over hebben’

Op de vraag van Hélène of Jan met Matthijs van Nieuwkerk heeft gesproken, antwoordt hij dat dit plaatsvond vóór alle commotie, na de uitzending van Shownieuws. ‘We hebben het toen maar heel licht besproken,’ vertelt hij. ‘Ik heb het idee van Matthijs dat hij het er ook helemaal niet over wil hebben.’

Jack van Gelder sluit af met de oproep dat Jan en Eus elkaar maar gewoon ‘een hand moeten geven en een kop koffie moeten drinken’, want volgens hem hebben beiden fouten gemaakt.

