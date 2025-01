Catherine Keyl woest op Jan Slagter

Catherine Keyl is woest op Jan Slagter en die woede kwam eruit bij de talkshow Renze. Nadat het succesvolle Max & Catherine wegens gezondheidsredenen moest stoppen had Jan haar namelijk een nieuw programma beloofd. Maar ondanks herhaaldelijke voorstellen van Catherine, reageerde Jan nergens meer op, onthult de tv-coryfee deze week in Weekend. “Zelfs niet eens: “Bedankt voor je bericht” – helemaal niets.”

Bij de talkshow Renze raakte Catherine Keyl in een hevige discussie verwikkeld met Jan Slagter. Als ze daarop terugkijkt heeft ze totaal geen spijt van dat moment. “Ik heb twintig jaar mijn mond gehouden, maar de maat was vol. Ik ben ooit bij Omroep MAX begonnen met het programma Max & Catherine en heb daarmee de omroep op de kaart gezet, we hadden gelijk iedere dag een miljoen kijkers. Maar op een gegeven moment moest ik stoppen vanwege lichamelijke problemen, waarop Jan zei: “Je krijgt nog wel een programma van mij”.”

Lees ook: Catherine Keyl moet afscheid nemen van jongere zus: ‘Al het andere is nu totaal onbelangrijk’

WhatsApp

Maar die belofte werd nooit waargemaakt. “Ik heb hem drie keer een voorstel voor een programma gedaan. Ik vroeg ‘m: “Mag ik je dat voorleggen?” Want mijn ideeën zet ik natuurlijk niet op WhatsApp. Anders wordt het meteen gejat. Jan heeft daar alledrie de keren niet op gereageerd. Zelf niets eens: “Bedankt voor je bericht” – helemaal niks.”

Lees het hele interview met Catherine Keyl, waarin ze verder ingaat op haar woede jegens Jan Slagter, onthult of ze voor zichzelf nog een toekomst ziet bij Omroep MAX en vertelt over haar zieke zusje, in Weekend nummer 4. Deze editie ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.