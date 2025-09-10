Zoon prins Laurent en Wendy Van Wanten doet zijn verhaal in docu

Tekst: Denise Delgado

Dinsdag werd na 25 jaar eindelijk duidelijk dat de Belgische prins Laurent de vader is van Clément Vandenkerckhove. In een tweedelige documentaire op VTM doet de 25-jarige zoon van Laurent en zangeres Wendy Van Wanten voor het eerst zijn verhaal.

Stilzwijgen doorbreken

Clément zegt in de trailer dat hij eindelijk ‘het stilzwijgen wil doorbreken’ en af wil van de speculaties over het vaderschap van Laurent. “Ik wil niet de hele tijd moeten horen: weet je eigenlijk wel wie je vader is? Ik wil gewoon met mijn pa een pint gaan drinken.”

Moeder Wendy aan het woord

Ook Wendy, geboren als Iris Vandenkerckhove, komt uitgebreid aan het woord. Zij blikt terug op de relatie met prins Laurent. “Ik was misschien een beetje naïef dat ik dacht dat te kunnen stilhouden,” zegt ze. Ze vertelt ook over de ontmoetingen met de prins waaruit Clément is geboren.

Wendy Van Wanten met haar zoon Clément

Prins Laurent bevestigde dinsdag officieel dat Clément zijn zoon is. De jongen werd geboren vóór het huwelijk van de prins met Claire. Waarom de broer van koning Filip juist nu met de erkenning naar buiten komt, is niet bekend.

BEELD: ANP

Via: Royalty-Online