Belgium Royals Prince Laurent Acknowledgment Of Son Clement

Wendy van Wanten openhartig over relatie met prins Laurent: ‘Clément is uit liefde gemaakt’

Tekst: Denise Delgado

11/09/2025

Sinds kort is officieel bevestigd dat prins Laurent (61) de vader is van Clément Vandenkerckhove (25). Nu vertelt zangeres Wendy van Wanten (65), geboren als Iris Vandenkerckhove, in een interview met ‘VTM’ voor het eerst openlijk over hun jarenlange geheime relatie.

Angst dat relatie bekend zou worden

Hun band duurde zeven jaar en was volgens Wendy ‘passievol’. Toch veranderde alles in 1998, toen zij voor het huis van Laurent het slachtoffer werd van een gewelddadige carjacking. Dat moment heeft veel veranderd. Opmerkelijk genoeg ontkende Laurent de feiten, vermoedelijk uit angst dat hun relatie publiekelijk bekend zou worden. Voor Wendy was dat onbegrijpelijk: “Ik heb de feiten niet verzonnen.”

Depressieve momenten

Ondanks een breuk zochten ze elkaar toch opnieuw op. “Hij had me nodig, ik had hem ook nodig,” vertelt Wendy. De relatie was intens, maar niet altijd in balans. “Ik wilde hem een warm gevoel geven, zodat hij zich veilig voelde bij mij. Soms had hij last van depressieve momenten, omdat dingen niet liepen zoals hij wilde. Hij voelde zich niet altijd begrepen.”

ClémEnt was niet ongewild

In 2000 beviel Wendy van hun zoon Clément. Al tijdens haar zwangerschap wist ze dat Laurent geen vaste rol in hun leven zou spelen. “Toen ik Laurent vertelde dat ik zwanger was, was hij eerst wat stil. Maar Clément was zeker niet ongewild: hij is uit liefde gemaakt. We hebben er allebei van genoten, maar het is anders gelopen.”

Geen geheimen meer

Vier jaar geleden ontkende Clément in het Belgische programma Het Huis nog dat prins Laurent zijn vader was. Inmiddels wil de 25-jarige geen geheimen meer. “Ik word 25,” zegt hij in de VTM-docu. “We zijn allemaal mensen. Mijn vader heeft niets verkeerd gedaan, mijn moeder ook niet.” Clément wil dan ook graag verder met zijn leven en met zijn vader ‘een pint kunnen drinken’. Zijn moeder steunt hem daarin volledig.

Verder vertelt Wendy dat Laurent in het begin veel betrokkenheid en warmte toonde, maar vaak afwezig was door buitenlandse verplichtingen. “Ik heb hem gezegd dat het zo niet verder kon.” Toch klinkt ze mild: “Hij moest zijn leven maken, werd gefinancierd door de overheid, moest trouwen. Ik heb in volle overtuiging gezegd: ik ga dat alleen doen.” Gekwetst was ze niet. “Ik heb altijd geweten dat het geen vervolg ging krijgen.”

Het eerste deel van de tweedelige docu Clément, zoon van… was dinsdagavond 9 september te zien. Het vervolg wordt exclusief uitgezonden op donderdag 18 september bij VTM en op VTM GO.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @WENDYVANWANTEN
Via: Royalty-Online

