Weg vernoemd naar prins Andrew krijgt nieuwe naam na klachten bewoners

Tekst: Denise Delgado

28/11/2025

In het Noord-Ierse Carrickfergus krijgt Prince Andrew Way een nieuwe naam. De gemeenteraad heeft dat besloten omdat bewoners zich ongemakkelijk voelen bij het feit dat de straat is vernoemd naar Andrew, de in opspraak geraakte broer van koning Charles die zijn titels kwijt is.

Bewoners beslissen mee voor nieuwe naam

Tijdens een raadsvergadering maandag stemden de leden van Mid and East Antrim in met het voorstel om de straat, die nu nog naar prins Andrew is vernoemd, te hernoemen. Sommige raadsleden opperden dat de nieuwe naam opnieuw een link met de koninklijke familie zou kunnen krijgen, maar ook de bewoners van Carrickfergus mogen meebeslissen.

Elders in het Verenigd Koninkrijk klinkt een soortgelijke oproep. Bewoners van Prince Andrew Road en het nabijgelegen Prince Andrew Close in Maidenhead (Berkshire) willen eveneens dat hun straat wordt hernoemd.

De reputatie van Andrew ligt al jaren onder vuur vanwege zijn banden met Jeffrey Epstein. De ophef laaide recent opnieuw op na de postume publicatie van de memoires van Virginia Giuffre, die de prins beschuldigde van seksueel misbruik. Het broertje van koning Charles ontkent, maar trof destijds wel een schikking. Onlangs ontnam de koning hem formeel zijn titel als prins van Mountbatten-Windsor.

