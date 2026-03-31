Vader Meghan Markle weer gelukkig in de liefde

Tekst: Denise Delgado

Thomas Markle heeft opnieuw de liefde gevonden. De 81-jarige vader van Meghan Markle zegt een relatie te hebben met de 35 jaar jongere verpleegster Rio Canedo, die hem naar eigen zeggen weer geluk heeft gebracht.

De relatie volgt op een zware periode voor Thomas. Eind vorig jaar moest hij met spoed worden geopereerd, waarbij zijn linkerbeen onder de knie werd geamputeerd. Inmiddels gaat het weer beter met hem. In een interview met The Daily Mail zegt hij dat hij niet had verwacht op zijn leeftijd nog opnieuw zoveel geluk te ervaren. Ook laat hij weten dat hij zich lange tijd verdrietig en verwaarloosd heeft gevoeld, maar nu weer volop van het leven geniet.

Grote leeftijdsverschil

Thomas vertelt dat hij Rio kort na zijn spoedoperatie begin december heeft leren kennen. Het grote leeftijdsverschil tussen hen houdt hem naar eigen zeggen niet bezig. “Ik weet dat mensen kwetsende dingen zullen zeggen, maar dat kan mij niets schelen.” Voor hem telt vooral dat hij zich weer gelukkig voelt. “Ik had nooit verwacht dat ik opnieuw gelukkig zou worden, daarom vind ik het belangrijk om hierover te praten. Ik wil dat mensen weten dat je nooit te oud bent om liefde en rust te vinden.”

Volgens Thomas wil hij zijn verhaal juist delen omdat hij hoopt dat anderen er iets positiefs uit halen. Hij benadrukt dat iemand volgens hem nooit te oud is om opnieuw liefde, rust en geborgenheid te vinden.

Ook zegt hij dat er al genoeg negativiteit in de wereld is. Als zijn verhaal iemand hoop kan geven, dan is dat voor hem al waardevol. Wat anderen ervan vinden, laat hij naar eigen zeggen los. Liefde is voor hem het belangrijkst, en hij voelt zich eindelijk weer veilig.

Daarnaast lijkt Thomas Markle de gespannen situatie met zijn dochter Meghan voorlopig meer op afstand te kunnen bekijken. Met haar heeft hij al jaren geen contact meer. Hij zegt dat hij lang verdriet heeft gehad om die breuk, maar dat hij nu weer ruimte voelt om te lachen en van het leven te genieten.

